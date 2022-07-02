TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.
Aslan'da hücum yönünden zengin bir kadro oluşturulmak isteniyor.
Sarı-kırmızılıların bu konuda transfer listesinde birçok isim yer alıyor. O isimlerden bir taneside Serie B ekiplerinden.
Galatasaray'la adı anılan Joao Pedro'yla ilgili iddialar devam ediyor.
İtalyan takım kapıyı 10 milyon euro'dan açmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, oyuncuya ise 2 milyon euro teklif edildi.
Sarı-kırmızılılar bu transferi mutlu sonla bitirmeye çok yaklaştı.
İtalyanlar, tecrübeli oyuncunun teklifi kabul etmeye hazırlandığını iddia etti.
Skorer oyuncu, 86 gol ve 28 asistlik performans ortaya koydu.
Pedro, 39 maçta 13 gol, 4 asistle oynadı.