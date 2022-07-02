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TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Aslan'ın son olarak gündemine aldığı Joao Pedro ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Aslan'da hücum yönünden zengin bir kadro oluşturulmak isteniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Sarı-kırmızılıların bu konuda transfer listesinde birçok isim yer alıyor. O isimlerden bir taneside Serie B ekiplerinden.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Galatasaray'la adı anılan Joao Pedro'yla ilgili iddialar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Cagliari forması giyen 30 yaşındaki on numaraya talip olan sarı-kırmızılılar, İtalya ekibiyle masaya oturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

İtalyan takım kapıyı 10 milyon euro'dan açmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Serie B takımıyla pazarlık yapan Aslan, 7 milyon Euro önerdi.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, oyuncuya ise 2 milyon euro teklif edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

G.Saray takımdan ayrılmaya sıcak bakan Pedro'nun aklını çeldi.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Sarı-kırmızılılar bu transferi mutlu sonla bitirmeye çok yaklaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

İtalyanlar, tecrübeli oyuncunun teklifi kabul etmeye hazırlandığını iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

2014'ten bu yana Cagliari'de forma giyen Pedro, 270 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Skorer oyuncu, 86 gol ve 28 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Joao Pedro Galatasaray'a çok yakın!

Pedro, 39 maçta 13 gol, 4 asistle oynadı.

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