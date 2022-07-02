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Kazımcan ‘dan duygusal veda

19 yaşındaki sol bek, “Tüm anılar her zaman kalbimde olacak” diyerek ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Kazımcan ‘dan duygusal veda

G.Saray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, kulübü Altay'a veda etti. Altyapısından yetiştiği kulüp için, "Yaşanılan tüm anılar her zaman kalbimde olacak. Güzel ailem sizleri çok seviyorum. Büyük Altay her zaman en üst ligleri hak eder ve kısa zamanda oraya gelecektir. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizleri çok seven, evladınız, kardeşiniz" ifadelerini kullandı. Eyüpspor'un alarak G.Saray'a kiralayacağı konuşulan 19 yaşındaki sol bek direkt Aslan'a imza attı. Genç savunmacı, 5 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyecek.

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