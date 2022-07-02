Aslan Kazımcan

Galatasaray, ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı alan sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Cimbom, bu transfer için Altay'a 20 milyon TL bonservis ücreti ödeyecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki sol beke, 400 bin TL imza parası ödenecek. İlk yıl 5 milyon 350 bin TL kazanacak olan genç oyuncunun, alacağı rakam 5 yılda kademeli olarak artacak ve 2026-27 sezonunda 10 milyon TL'ye ulaşacak. İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Kazımcan, geçen yıl Altay'la 23 maça çıkmıştı.
Galatasaray, ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı alan sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Cimbom, bu transfer için Altay'a 20 milyon TL bonservis ücreti ödeyecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki sol beke, 400 bin TL imza parası ödenecek. İlk yıl 5 milyon 350 bin TL kazanacak olan genç oyuncunun, alacağı rakam 5 yılda kademeli olarak artacak ve 2026-27 sezonunda 10 milyon TL'ye ulaşacak. İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
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