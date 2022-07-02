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Aslan Kazımcan

Galatasaray, Altay'dan 20 milyon TL'ye aldığı 19 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme yaptı. Kazımcan ilk yıl 5 milyon 350 bin TL alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Aslan Kazımcan

Galatasaray, ikinci transferini gerçekleştirdi. Daha önce Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı alan sarı-kırmızılılar, Altay'dan da Kazımcan Karataş'ı renklerine bağladı. Cimbom, bu transfer için Altay'a 20 milyon TL bonservis ücreti ödeyecek. 5 yıllık sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki sol beke, 400 bin TL imza parası ödenecek. İlk yıl 5 milyon 350 bin TL kazanacak olan genç oyuncunun, alacağı rakam 5 yılda kademeli olarak artacak ve 2026-27 sezonunda 10 milyon TL'ye ulaşacak. İmzanın ardından GSTV'ye konuşan Kazımcan: "Tek isteğim Galatasaray'da forma giymekti. Çok şanslıyım. Taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Kazımcan, geçen yıl Altay'la 23 maça çıkmıştı.

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