Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Joao Pedro'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Joao Pedro'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği yıldız oyuncunun talipleri artıyor.
30 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray'a ciddi bir rakip çıktı.
VALENCIA DEVREYE GİRDİ!
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; teknik direktörlüğe Gennaro Gattuso'yu getiren Valencia'nın da tecrübeli futbolcu için transfer yarışına girdiği aktarıldı.
Cagliari'nin Serie B'ye düşmesi nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun satış listesine konduğu vurgulanırken, İtalyan ekibinin bu transferden 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
Cagliari'nin taliplerden memnun olduğu ve en yüksek teklifi beklediği ancak transfer için son kararı oyuncunun vereceği kaydedildi.
TRANSSFERDE GALATASARAY ÖNDE!
Birçok talibi bulunan Joao Pedro için favori takımın Galatasaray olduğu öne sürüldü.
Öte yandan Joao Pedro'ya Torino ve Monza'nın da ilgisinin olduğu ifade edildi.
Joao Pedro, geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
On numara mevkisinde oynayan Joao Pedro, santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor.
İtalyan oyuncu, ülkesinin milli takımında 1 maçta forma giydi.
Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerine Brezilya'nın Atletico-MG takımında başlayan Pedro, 2010 yılında İtalya Ligi ekibi Palermo'ya transfer oldu.
2014 yılına kadar birçok takıma kiralanan yıldız oyuncu, son olarak 1.30 milyon euro'ya Cagliari'nin yolunu tuttu.
Burada gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.