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Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Son dakika spor haberi: Hücuma dönük bir orta saha takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray, bir süredir Joao Pedro ile ilgileniyor. Bonservisi İtalya Ligi ekibi Cagliari'de bulunan 30 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, kıran kırana pazarlıklar yapıyor. Yönetimin transferinde büyük yol kaydettiği yıldız futbolcuda sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Joao Pedro yarışına yeni bir takımın dahil olduğunu iddia etti. Peki Joao Pedro'nun yeni adresi neresi olacak? İşte transferde son durum... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 18:48
BURAK ŞENTÜRK
Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Galatasaray'ın transferinde sona yaklaştığı Joao Pedro'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği yıldız oyuncunun talipleri artıyor.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

30 yaşındaki futbolcunun transferinde Galatasaray'a ciddi bir rakip çıktı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

VALENCIA DEVREYE GİRDİ!
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; teknik direktörlüğe Gennaro Gattuso'yu getiren Valencia'nın da tecrübeli futbolcu için transfer yarışına girdiği aktarıldı.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Cagliari'nin Serie B'ye düşmesi nedeniyle 30 yaşındaki futbolcunun satış listesine konduğu vurgulanırken, İtalyan ekibinin bu transferden 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Cagliari'nin taliplerden memnun olduğu ve en yüksek teklifi beklediği ancak transfer için son kararı oyuncunun vereceği kaydedildi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

TRANSSFERDE GALATASARAY ÖNDE!
Birçok talibi bulunan Joao Pedro için favori takımın Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Öte yandan Joao Pedro'ya Torino ve Monza'nın da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Joao Pedro, geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

On numara mevkisinde oynayan Joao Pedro, santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

İtalyan oyuncu, ülkesinin milli takımında 1 maçta forma giydi.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Kariyerine Brezilya'nın Atletico-MG takımında başlayan Pedro, 2010 yılında İtalya Ligi ekibi Palermo'ya transfer oldu.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

2014 yılına kadar birçok takıma kiralanan yıldız oyuncu, son olarak 1.30 milyon euro'ya Cagliari'nin yolunu tuttu.

Transferde beklenmedik gelişme! Galatasary'a İspanya'dan ciddi rakip

Burada gösterdiği performansla dikkat çeken 30 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi.

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