2. Konya seferi

Galatasaray'da varsa yoksa transfer... Dış piyasadan birçok isimle anılan Galatasaray iç piyasada ise bir kez daha gözünü Konyaspor'a çevirdi. Orta sahaya en az iki kaliteli oyuncu transfer etmeyi hazırlanan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra Konyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak. Cimbom bu kez Amir Hadziahmetovic'i gözüne kestirdi. 6 sezondur Konyaspor'da forma giyen Bosna Hersek'li oyuncunun yüksek potansiyeli, lige hakim oluşu ve sağlam karakteri teknik direktör Okan Buruk'u etkiledi ve yönetime verdiği litsede 25 yaşındaki futbolcunun ismini verdi.

PARA VE OYUNCU ÖNERİLECEK

Teknik direktör Okan Buruk'un daha önce de yakından takip ettiği oyuncu için olumlu rapor vermesi sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeşil-beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen ile bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı için 2.8 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek olan Galatasaray, Amir Hadziahmetovic'in transferini ise para ve oyuncu vererek bitirmek istediği öğrenildi. Takasta kullanılması düşünülen oyuncular arasında Aytaç Kara, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Taylan Antalyalı ve Christian Luyindama'nın isimleri bulunuyor.