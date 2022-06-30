Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Sarı-kırmızılı kulüp bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü İtalyan on numara Joao Pedro transferinde Cagliari'yi ikna etti. Yönetimin yaptığı son teklife Çizme ekibinin olumlu geri dönüş yaptığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun kısa sürede Galatasaray'a imza atması bekleniyor. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle de orta sahanın takviye edilmesi planlanıyor.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alex Cicaldau'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşürken bunlar arasında Joao Pedro ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün bir süredir Serie B'ye düşen ve yıldızlarını bir bir elinden çıkaran Cagliari'yle temaslarını sürdürüyordu.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Ergün'ün son olarak 30 yaşındaki on numara için 7 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ve İtalyanların bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

EŞİ İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR
İtalyan basını da transfer görüşmelerine geniş yer ayırırken Sportitalia televizyon kanalından gazeteci Gianluigi Longari, Cagliari'nin Joao Pedro için Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Longari, kulübüyle prensipte anlaşan Galatasaray'ın İtalyan oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Bu arada eşi dolayısıyla İtalya'da kalmaya daha sıcak bakan Joao Pedro'nun artık Türkiye'ye transfer olma konusunda bir karar vermek zorunda olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Başarılı futbolcunun yıllık 2 milyon euro'luk maaşı yaşı dolayısıyla geri çevirmeyeceği de vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

DEVREDEN ÇIKTILAR
Joao Pedro'nun Cagliari'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Küme düşen İtalyan ekibi, Galatasaray'ın cazip teklifini geri çevirmezken daha düşük teklif veren Torino ve Salernitana ise transfer yarışını kaybetti.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan İtalyan on numaranın kısa sürede ikna edilmesi ve Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

JOAO PEDRO KİMDİR?
Joao Pedro Brezilya doğumlu İtalyan futbolcu...

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

30 yaşındaki futbolcu forvet arkası pozisyonunda görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

2014 yılında Estorial Praia'dan 1.3 milyon euro'ya Cagliari'ye transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Geçen sezon 39 maçta 13 gol ve 4 asist kaydeden Joao Pedro, kariyerinde Atletico Mineiro, Guimaraes, Palermo, Santos, Estoril ve Cagliari'de top koşturdu.

TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Cagliari formasıyla toplam 270 maçta 86 gol ve 28 asiste imza attı. Oyuncunun güncel Transfermarkt değeri 12 milyon euro...

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