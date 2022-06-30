TRANSFER HABERİ: O teklif kabul edildi! Joao Pedro Galatasaray'a

Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle de orta sahanın takviye edilmesi planlanıyor.
Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle de orta sahanın takviye edilmesi planlanıyor.
Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alex Cicaldau'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşürken bunlar arasında Joao Pedro ön plana çıktı.
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün bir süredir Serie B'ye düşen ve yıldızlarını bir bir elinden çıkaran Cagliari'yle temaslarını sürdürüyordu.