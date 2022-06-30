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Marcao koptu

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı ancak ismi birçok takımla anılan Marcao'nun dönüşü zor görünüyor. Sosyal medyada bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, evinde tek başına çalışırken 'ayrılacak' iddialarını da doğrulamış oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Marcao koptu

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı ancak ismi birçok takımla anılan Marcao'nun dönüşü zor görünüyor. Sosyal medyada bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, evinde tek başına çalışırken 'ayrılacak' iddialarını da doğrulamış oldu. Öte yandan başarılı stoper için Zenit, Sevilla ve yarışa sonradan dahil olan Benfica arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Marcao'nun Sevilla ile 5 yıllık anlaştığı iddia edilse de Zenit'in teklifini 13 milyon euro'ya çıkartarak ilk sıraya çıktığı ifade edildi.

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