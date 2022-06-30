Galatasaray'da keyifler yerinde

Geçen sezon iki hocayla çalışan ve beklentilerin altında kalan Galatasaray, Okan Buruk'un gelişiyle yeni bir döneme girdi. Dursun Özbek yönetimi, seçimi kazanmasının ardından Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalarken genç çalıştırıcı ilk iş olarak hazırlık kampını 1 hafta erkene çekip oyuncularla erkenden bir araya geldi. Futbolcular yeni hocalarını büyük bir ilgi ve samimiyetle karşılarken Buruk da bu durumdan oldukça memnun kaldı. Şimdi yeni sezonda şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı hedefleyen Galatasaray'ın idmanlarında kolej havası esiyor. Buruk herkesle yakından ilgilenirken oyuncular da idmanlarda gösterdikleri performansla bu ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.