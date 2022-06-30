Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha! Amir Hadziahmetovic transferi...

Orta sahaya en az iki kalibreli oyuncu almak için kolları sıvayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'dan sonra Konyaspor'un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
Cenk Ergün bir yandan yurt dışında listeye aldıkları isimlerle ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken, Amir Hadziahmetovic Aslan'ın radarına girdi.
6 sezondur Konyaspor'da olan Boşnak oyuncunun yüksek potansiyeli, lige hâkim oluşu ve sağlam karakterinin ön plana çıkması sebebiyle sarı kırmızılılar Amir'i de renklerine katmak için harekete geçti.