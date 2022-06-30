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Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha! Amir Hadziahmetovic transferi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılı kulüp, Okan Buruk yönetiminde, Futbol Direktör Cenk Ergün ve Başkan Dursun Özbek ile beraber transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Cimbom, ilk etapta Fenerbahçe'ye önemli bir transfer çalımı atmış ve Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmişti. Galatasaray'da Abdülkerim'in ardından, bir kez daha Konya seferi olacak ve bu kez gündem Amir Hadziahmetovic transferi olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 11:11
Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Orta sahaya en az iki kalibreli oyuncu almak için kolları sıvayan Galatasaray, Abdülkerim Bardakçı'dan sonra Konyaspor'un kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Cenk Ergün bir yandan yurt dışında listeye aldıkları isimlerle ve kulüpleriyle temaslarını sürdürürken, Amir Hadziahmetovic Aslan'ın radarına girdi.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

6 sezondur Konyaspor'da olan Boşnak oyuncunun yüksek potansiyeli, lige hâkim oluşu ve sağlam karakterinin ön plana çıkması sebebiyle sarı kırmızılılar Amir'i de renklerine katmak için harekete geçti.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

SEÇ, BEĞEN, AL!
Okan Buruk'un daha önceden de yakından takip ettiği oyuncu için olumlu rapor vermesi sonrası Dursun Özbek, yeşil beyazlıların başkanı Fatih Özgökçen ile bizzat bu hafta görüşmeyi planlıyor.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Buruk'un hazırlamaya başladığı takımdan ayrılacak isimlerin belirginleşmesinin ardından Cimbom ilk teklifini takas üzerinden yapacak.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Takasta kullanılması düşünülen oyuncular arasında Aytaç, Ömer, Oğulcan, Taylan ve Luyindama'nın isimleri gündemde.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Konyaspor'un vereceği cevaba göre ise Aslan bu transferdeki rotasını çizecek.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

ÖNCE TAKIM OLACAĞIZ
Okan Buruk bir yandan transferleri beklerken bir yandan da mevcut kadrosunu yeni sezona hazırlıyor.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Buruk iki antrenman arasında öğrencileriyle yemek yiyip, birlikte zaman geçiriyor.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Florya'daki havayı değiştirmek için çaba sarf eden teknik adam, "Başarı için öncelikle takım olmalıyız.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

Bunun için de birbirimizi iyi tanıyıp, birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

Galatasaray'a Abdülkerim'den sonra bir Konyasporlu daha!Amir Hadziahmetovic transferi...

AMIR HADZIAHMETOVIC KİMDİR?
Konyaspor takımında orta Saha mevkinde forma giyen Amir Hadziahmetovic, 08 Mart 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

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