GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'e büyük şok! Menajerine talimat verdi

Ola Solbakken iddiaları Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün keyfini kaçırdı.



Galatasaray'a sürekli forma şansı bulacağını hayal ederek dönen milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin, Solbakken üzerinde yoğunlaşması üzerine menajerinden gelişmeleri yakından izlemesi için mesaj gönderdi.



Yunus Akgün ile Lille'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken İtalyan takımlarının da sırada olduğu ifade edildi.



Sağ kanada kendisinin yerine bir transfer yapılması durumunda ayrılma kararı alan Yunus'un, menajerinin temasta olduğu takımlar bulunduğu da gelen haberler arasında...