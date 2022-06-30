Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'e büyük şok! Menajerine talimat verdi

GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'e büyük şok! Menajerine talimat verdi

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vurdu. Kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılara dönen genç yıldız transfer şoku yaşıyor. Galatasaray'ın Ola Solbakken ile ilgilenmesi sonrası keyfi kaçan Yunus Akgün, menajerine flaş bir talimat verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:59
GALATASARAY HABERİ: Yunus Akgün'e büyük şok! Menajerine talimat verdi

Ola Solbakken iddiaları Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün keyfini kaçırdı.

Galatasaray'a sürekli forma şansı bulacağını hayal ederek dönen milli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin, Solbakken üzerinde yoğunlaşması üzerine menajerinden gelişmeleri yakından izlemesi için mesaj gönderdi.

Yunus Akgün ile Lille'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken İtalyan takımlarının da sırada olduğu ifade edildi.

Sağ kanada kendisinin yerine bir transfer yapılması durumunda ayrılma kararı alan Yunus'un, menajerinin temasta olduğu takımlar bulunduğu da gelen haberler arasında...

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Marcao imzayı atıyor yapacağı sözleşmeyi duyurdular! İşte Galatasaray’ın kazanacağı ücret…
Başarılı işlere imza atan Burcu Esmersoy çok duygulandı! İlanda gördüğü aracın...
Kartal'da stopere 4 yerli aday!
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O teklif kabul edildi! Joao Pedro G.Saray'a
F.Bahçe ve G.Saray'ın Carvalho kapışması!
İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Malatya'da deprem! AFAD açıkladı: oranı 4.5
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL olacak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuğba Yakan üçüncü oldu Tuğba Yakan üçüncü oldu 01:36
Neslihan Yiğit finalde Neslihan Yiğit finalde 01:35
Emre Mor F.Bahçe’de Emre Mor F.Bahçe’de 01:35
Tuş makinesi Bediha Tuş makinesi Bediha 01:34
Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk 01:33
19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye zirvede! 01:29
Daha Eski
Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum Mesut Özil affedildi mi? İşte son durum 01:09
Kartal'a genç forvet! Kartal'a genç forvet! 01:05
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 01:00
Emre Mor'da Mino Raiola detayı! Emre Mor'da Mino Raiola detayı! 00:57
TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! TFF deplasman seyircisi yasağını kaldırdı! 00:46
Bediha Gün altın madalya kazandı Bediha Gün altın madalya kazandı 00:36