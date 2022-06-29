Talisca’dan veda sözleri

Isco'yla birlikte Anderson Talisca da Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Brezilyalı için Al Nassr'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edilmişti. Suudi Arabistan'da Pro Lig sona ererken Talisca sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı ve "Bana güvenen ve yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Buradaki bir yılda, ülkedeki herkes tarafından çok iyi karşılandım, bu da adaptasyonumu büyük ölçüde kolaylaştırdı. Şimdi daha büyük hedefler için dinlenme zamanı" ifadesini kullandı. Bu açıklama Talisca mı 'Al Nassr'a veda mı ediyor' sorularını ortaya çıkardı.

27 GOLLÜK KATKI YAPTI



Al Nassr ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Talisca, Suudi Arabistan'da 32 maçta 22 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.



OYUNDAN ATILDI



Galatasaray'ın on numara adaylarından Talisca, Al Nassr'la çıktığı son maçta hem penaltı kaçırdı, hem de kırmızı kart gördü.