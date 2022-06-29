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Riera görevi bıraktı

Teknik heyette yer alan Albert Riera, Galatasaray'dan ayrıldı. Riera yaptığı açıklamada, "Tarihinizin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Şimdi öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Riera görevi bıraktı
Teknik heyette yer alan Albert Riera, Galatasaray'dan ayrıldı. Riera yaptığı açıklamada, "Tarihinizin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Şimdi öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi" dedi.
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