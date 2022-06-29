Riera görevi bıraktı

Teknik heyette yer alan Albert Riera, Galatasaray'dan ayrıldı. Riera yaptığı açıklamada, "Tarihinizin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Şimdi öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi" dedi.
Teknikheyette yer alan Albert Riera, Galatasaray'dan ayrıldı. Riera yaptığı açıklamada, "Tarihinizin parçası olduğum için gurur duyuyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun veda olmadığını biliyorum. Şimdi öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi" dedi.