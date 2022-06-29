Napoli araya girdi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Ola Solbakken için İtalyanlar da oldukça istekli... Napoli'nin Norveçli kanat için Bodo-Glimt'e 2 milyon euro önerdiği iddia edildi. İtalyan basını, "Son birkaç saatteki temaslar, Galatasaray'a çok yakın görünen Solbakken'in rotasını değiştirebilir" diye yazdı. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan başarılı futbolcu için Galatasaray 1 milyon euro teklif etmişti.

Solbakken için sürpriz bir şekilde devreye giren Napoli'nin 5 yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildi.