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Napoli araya girdi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Ola Solbakken için İtalyanlar da oldukça istekli... Napoli'nin Norveçli kanat için Bodo-Glimt'e 2 milyon euro önerdiği iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Napoli araya girdi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Ola Solbakken için İtalyanlar da oldukça istekli... Napoli'nin Norveçli kanat için Bodo-Glimt'e 2 milyon euro önerdiği iddia edildi. İtalyan basını, "Son birkaç saatteki temaslar, Galatasaray'a çok yakın görünen Solbakken'in rotasını değiştirebilir" diye yazdı. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olan başarılı futbolcu için Galatasaray 1 milyon euro teklif etmişti.

Solbakken için sürpriz bir şekilde devreye giren Napoli'nin 5 yıllık sözleşme teklif ettiği bildirildi.

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