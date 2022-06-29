Kimler gidecek?

Sacha Boey ve Mbaye Diagne sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilen iki oyuncu Galatasaray'ın ilk antrenmanında yer almamıştı.
SachaBoey ve Mbaye Diagne sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilen iki oyuncu Galatasaray'ın ilk antrenmanında yer almamıştı. Sözleşmeleri devam eden Boey ve Diagne'nin menajerlerine kulüp bulması talimatı verdiği, İtalya ve Fransa'dan bazı takımlarla temas halinde oldukları ifade edildi. Ayrıca Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ın da gidecek oyuncular arasında olduğu belirtiliyor. Sevilla'ya transfer olması beklenilen Marcao da hazırlık kampına katılmadı.