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GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Galatasaray'da Okan Buruk göreve başladıktan sonra transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gündeme tekrardan yıldız futbolcu Isco geldi. İspanya basını konuya değinirken, Galatasaray'ın Isco ile bir sıçrama yapacağını belirtti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Galatasaray'da hedef şampiyonluk ve gündem de 10 numara transferi...

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Teknik direktör Okan Buruk, takımla yaptığı ilk çalışmada, "Şampiyonluğa inanmayan varsa şimdiden söylesin" diyerek ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Ayrıca imza töreninde de orta sahayı güçlendirmek istediklerini açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Bu mevki için sarı-kırmızılılara her gün yeni bir isim yazılıyor.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Son günlerde adı sıkça anılan futbolcuysa Real Madrid'le yollarını ayıran Isco...

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Galatasaray, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilenirken bu durum İspanyol basının da dikkatinden kaçmadı.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

SIÇRAMA YAPMAK İSTİYORLAR

Sarı-kırmızılı ekibin Isco'yu hedefine koyduğunu belirten El Mundo Deportivo, "Türk takımı Süper Lig'i 13. sırada tamamladıktan sonra niteliksel bir sıçrama yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Teknik direktör Okan Buruk, Isco'nun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve kalifikasyon mücadelesi için Galatasaray'ı yeniden havaya sokabileceğine inanıyor" ifadesini kullandı.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Haberde ayrıca, "Galatasaray'ın projesi Isco'yu baştan çıkarmış durumda...

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Her an İstanbul'a gidebilir" yorumu yapıldı.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

El Mundo Deportivo, İspanyol yıldızın, Real Betis, Sevilla ve Roma'nın da gündeminde olduğuna da yer verdi.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

PAZARLIK BAŞLADI

Abdülkerim Bardakcı hamlesiyle transfer piyasasına agresif bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, şimdi de Real Madrid'le sözleşmesi biten Isco'nun peşine düştü.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Taraflar arasında imza parası ve ücret pazarlığı başladı.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Cimbom, İspanyol on numarayı kadrosuna katarak hem orta sahayı güçlendirmek hem de taraftarlarını coşturmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSER HABERLERİ | İspanya basını Isco'yu duyurdu! "Her an İstanbul’a gidebilir"

Real Madrid'de büyük başarılara imza atan İspanyol futbolcu, kariyeri boyunca 469 maça çıkarken 73 gol, 68 asist yaptı.

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