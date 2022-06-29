GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Lille Kulübü, Galatasaray 'ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi.
Lille Kulübü, Galatasaray 'ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi.
Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı iki yıl önce kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.
Hürriyet'in haberine göre; Lille'in, Adana Demirspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e talip olduğu ortaya çıktı.
9 GOL 17 ASİSTLE PARLADI
Bilindiği gibi 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak tam 26 gollü katkı sağlamıştı.
Lille Kulübü'nün uzun süredir Yunus Akgün'ü takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği ifade edildi.
LİLLE 6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Lille'in, Yunus için 6 milyon Euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardığı öğrenilse de Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi beklenmiyor.
Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Kerem ile Yunus'un kilit rol oynayacağını dile getirip iki futbolcudan üst düzey katkı alacağına inandığını söylemişti.
OKAN BURUK GÖNDERMEK İSTEMİYOR
Buruk "Astronomik bir teklif gelmediği sürece hem Kerem hem de Yunus'un kalmasını istiyorum" derken, yönetimin de Lille'in teklifine ve girişimlerine olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.
YUNUS AKGÜN'ÜN MAAŞINA 10 KATI ZAM!
İtalyan takımlarının radarında olan ve son olarak Sassuolo'nun talip olduğu milli futbolcu için yönetim harekete geçti.
2024 yılında bitecek olan sözleşmesi uzatılacak olan Yunus Akgün'ün aylık 80 bin TL kazandığı maaşına da 10 katı zam yapılması kararı alındı.
ASTRONOMİK SERBEST KALMA BEDELİ!
Okan Buruk idaresinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olması beklenen Yunus Akgün için yönetim, zamlı sözleşmenin yanı sıra astronomik bir serbest kalma maddesi de eklemeyi düşünüyor.
Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.
2020 yılında Adana Demirspor'a kiralanan genç oyuncu gösterdiği performansla beğeni topladı.
Sağ kanat mevkisinde görev yapan Yunus Akgün, on numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.
Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla 3 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.
Yakaladığı çıkışla dikkat çeken 21 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro'ya geldi.