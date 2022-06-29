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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ün bu sezon sarı-kırmızılı forma ile göstereceği performans merak ediliyor. Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcuya Avrupa'dan sürpriz talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 10:20
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Lille Kulübü, Galatasaray 'ın bir genç yıldızı için daha devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Mustafa Kapı'yı iki yıl önce kadrosuna katan Fransız ekibi bu kez Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Hürriyet'in haberine göre; Lille'in, Adana Demirspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e talip olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

9 GOL 17 ASİSTLE PARLADI

Bilindiği gibi 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 9 kez fileleri havalandırıp 17 asist yaparak tam 26 gollü katkı sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Lille Kulübü'nün uzun süredir Yunus Akgün'ü takip ettiği ve Fransız ekibinin menajerleri ile temasa geçtiği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

LİLLE 6 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Lille'in, Yunus için 6 milyon Euro gibi bir bonservis rakamını gözden çıkardığı öğrenilse de Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi beklenmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Özellikle teknik direktör Okan Buruk, yönetimle yaptığı toplantıda şampiyonluk hedefine ulaşılması adına Kerem ile Yunus'un kilit rol oynayacağını dile getirip iki futbolcudan üst düzey katkı alacağına inandığını söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

OKAN BURUK GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Buruk "Astronomik bir teklif gelmediği sürece hem Kerem hem de Yunus'un kalmasını istiyorum" derken, yönetimin de Lille'in teklifine ve girişimlerine olumsuz yanıt vermesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

YUNUS AKGÜN'ÜN MAAŞINA 10 KATI ZAM!

İtalyan takımlarının radarında olan ve son olarak Sassuolo'nun talip olduğu milli futbolcu için yönetim harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

2024 yılında bitecek olan sözleşmesi uzatılacak olan Yunus Akgün'ün aylık 80 bin TL kazandığı maaşına da 10 katı zam yapılması kararı alındı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

ASTRONOMİK SERBEST KALMA BEDELİ!

Okan Buruk idaresinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olması beklenen Yunus Akgün için yönetim, zamlı sözleşmenin yanı sıra astronomik bir serbest kalma maddesi de eklemeyi düşünüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Yunus Akgün, 2018 yılında A Takım'a yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

2020 yılında Adana Demirspor'a kiralanan genç oyuncu gösterdiği performansla beğeni topladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Sağ kanat mevkisinde görev yapan Yunus Akgün, on numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yunus Akgün'e Avrupa'dan sürpriz talip

Yunus Akgün, A Milli Takım formasıyla 3 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

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