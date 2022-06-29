GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Galatasaray teknik heyeti forvet hattında değişim istiyor.
Galatasaray teknik heyeti forvet hattında değişim istiyor.
Sarı-kırmızılılar, hedefini uzun boylu ve fizikli bir forvet olarak belirledi.
Mbaye Diagne'den yıllardır verim alamayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncu için gelecek her teklifi kabul etmeye hazırlanırken aksi halde Gomis'e veda etmek istiyor.
Mostafa Mohamed ise 1. santrfor olması en muhtemel isim.
Ancak Okan Buruk sezon hazırlıklarını çift forvet üstünden yapma kararı alınca işler de değişti.
48 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime uzun boylu bir forvet istediğini iletirken ilk hedef Vedat Muriqi oldu.
Daha önce G.Saray'ın kapısından dönen 28 yaşındaki oyuncu için Aslan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Lazio'nun kapısını çaldı.
Sabah'ın haberine göre bu futbolcu için geri dönüş beklenirken B planı ise Cagliari'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro…
30 yaşındaki Sambacı'nın İtalyan ekibi ile 1 sezon kontratı kaldı.
Geçtiğimiz sezon 37 lig maçında 13 gol atıp, 4 asist ile takımını sırtladı.
JOAO PEDRO KİMDİR?
Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde doğmuştur.
30 yaşındaki futbolcu, Brezilya Ipatinga'da dünyaya gelmiştir.
Hücum oyuncusu kariyerine Clube Atlético Mineiro B'de başlamıştır.
Golcü futbolcu Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil Ltda, Santos, Estoril Praia ve Cagliari formaları giymiştir.
Joao Pedro'nun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.