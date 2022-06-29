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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kadrosunu Abdülkerim Bardakcı ile güçlendiren sarı-kırmızılıların forvet bölgesine mutlaka takviye yapması bekleniyor. Gündemine Vedat Muriqi'yi alan Aslan'ın bu transferden olumlu sonuç çıkaramazsa Joao Pedro'ya yöneleceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Galatasaray teknik heyeti forvet hattında değişim istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Sarı-kırmızılılar, hedefini uzun boylu ve fizikli bir forvet olarak belirledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Mbaye Diagne'den yıllardır verim alamayan sarı-kırmızılılar, bu oyuncu için gelecek her teklifi kabul etmeye hazırlanırken aksi halde Gomis'e veda etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Mostafa Mohamed ise 1. santrfor olması en muhtemel isim.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Ancak Okan Buruk sezon hazırlıklarını çift forvet üstünden yapma kararı alınca işler de değişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

48 yaşındaki çalıştırıcı, yönetime uzun boylu bir forvet istediğini iletirken ilk hedef Vedat Muriqi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Daha önce G.Saray'ın kapısından dönen 28 yaşındaki oyuncu için Aslan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Lazio'nun kapısını çaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Sabah'ın haberine göre bu futbolcu için geri dönüş beklenirken B planı ise Cagliari'nin Brezilyalı forveti Joao Pedro

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

30 yaşındaki Sambacı'nın İtalyan ekibi ile 1 sezon kontratı kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Geçtiğimiz sezon 37 lig maçında 13 gol atıp, 4 asist ile takımını sırtladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde doğmuştur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

30 yaşındaki futbolcu, Brezilya Ipatinga'da dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Hücum oyuncusu kariyerine Clube Atlético Mineiro B'de başlamıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Golcü futbolcu Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil Ltda, Santos, Estoril Praia ve Cagliari formaları giymiştir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Vedat Muriqi olmazsa hedef Joao Pedro! B planı...

Joao Pedro'nun 12 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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