El Shaarawy Galatasaray'a!

Teknik direktör sorununu Okan Buruk ile çözen, Abdülkerim Bardakcı'ya imza attırarak ilk transfer bombasını da patlatan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Şampiyonluk kadrosu kurmayı planlayan Cimbom için İtalya basını büyük bir iddia ortaya attı: 'Sarı-kırmızılı kulüp, Roma'nın 29 yaşındaki forveti Stephan El Shaarawy'i transfer etmek için girişim yapıyor.' Quotidiano gazetesi, son zamanlarda fazla forma şansı bulamayan İtalyan golcünün ayrılmak istediğini duyurdu. Roma kulübü yönetimi de 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.78 boyundaki yıldızın 3 milyon euro'luk maaş yükünden kurtulmak için satışa sıcak bakıyor. Haberin detaylarında bu işin yakın zamanda sonuçlanabileceği özellikle belirtildi.