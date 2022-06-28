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Transfer zirvesi

Galatasaray transfer komitesi bugün Florya Tesisleri'nde bir araya gelecek. Dursun Özbek başkanlığında yapılacak ve futboldan sorumlu başkanvekili Erden Timur'un da katılacağı toplantıda futbol direktörü Cenk Ergün'ün yaptığı görüşmeler masaya yatırılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Transfer zirvesi
Galatasaray transfer komitesi bugün Florya Tesisleri'nde bir araya gelecek. Dursun Özbek başkanlığında yapılacak ve futboldan sorumlu başkanvekili Erden Timur'un da katılacağı toplantıda futbol direktörü Cenk Ergün'ün yaptığı görüşmeler masaya yatırılacak. Ergün geçtiğimiz hafta İtalya ve Fransa'da bir dizi transfer temaslarında bulunmuştu.
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