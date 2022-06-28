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Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Sturm graz ile karşılaşacak. açın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 12:00
Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da ilk hazırlık maçı Sturm Graz ile yapılacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 20:30'da Merkur Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka GS TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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