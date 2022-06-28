Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da gündeme gelen son isim Ola Solbakken olmuştu. Sarı-kırmızılı ekibin, 6 ay sözleşmesi kalan Norveçli sağ kanat için teklifini 1 milyon euro'ya yükselttiği ifade edildi. İki kulübün bu hafta içinde el sıkışması bekleniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak transfere hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray şimdi de Ola Solbakken üzerinde yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in takımdan ayrılmasının ardından sağ kanadı güçlendirmek isteyen Cimbom, Norveçli futbolcu için fiyat artırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Bu yılın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Solbakken için önerdiği 600 bin euro'luk teklifini 1 milyon euro'ya yükseltti.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Buna karşılık 23 yaşındaki sağ kanat için Bodo/Glimt 2 milyon euro talep ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

BİR ŞARTI VAR

İki kulübün ortak bir noktada buluşması ve transferin bu hafta içinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Bu arada, 6-12 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Bodo'nun "İstediğimiz rakamda anlaşırsak Solbakken'i size opsiyonlarız ancak Klaksvik maçları bitmeden ayrılmasına izin veremeyiz" dediği ve Galatasaray cephesinin de bunu kabul etmek durumunda kaldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Bu arada Solbakken'in sarı-kırmızılı takımın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğu da bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Rosenborg ve Ranheim formaları giyen Solbakken, Bodo/ Glimt'e 2020 yılında 65 bin euro'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Bu sezon 20 maçta 8 gol ve 5 asistlik skor üreten genç yıldız dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

OLA SOLBAKKEN KİMDİR?

Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Bodo/Glimpt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası!
Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Asgari ücret zammı için toplantı ne zaman?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vedat müjdesi! Vedat müjdesi! 06:28
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! 01:45
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! 01:44
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya 01:33
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya 01:31
Emre Mor Fenerbahçe'de Emre Mor Fenerbahçe'de 01:30
Daha Eski
Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı 22:58
Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız 23:07
Galatasaray'da orta saha transferini bitiriyor! Ndombele... Galatasaray'da orta saha transferini bitiriyor! Ndombele... 23:25
Marcao transferinde flaş gelişme! Gönlündeki takım... Marcao transferinde flaş gelişme! Gönlündeki takım... 23:59
Beşiktaş Cezayirli forvet Adam Ounas'ı takibe aldı! Beşiktaş Cezayirli forvet Adam Ounas'ı takibe aldı! 00:58
Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı 01:15