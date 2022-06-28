GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak transfere hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray şimdi de Ola Solbakken üzerinde yoğunlaştı.
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak transfere hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray şimdi de Ola Solbakken üzerinde yoğunlaştı.
Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'in takımdan ayrılmasının ardından sağ kanadı güçlendirmek isteyen Cimbom, Norveçli futbolcu için fiyat artırdı.
Bu yılın sonunda sözleşmesi sona erecek olan Solbakken için önerdiği 600 bin euro'luk teklifini 1 milyon euro'ya yükseltti.
Buna karşılık 23 yaşındaki sağ kanat için Bodo/Glimt 2 milyon euro talep ediyor.
BİR ŞARTI VAR
İki kulübün ortak bir noktada buluşması ve transferin bu hafta içinde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu arada, 6-12 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Bodo'nun "İstediğimiz rakamda anlaşırsak Solbakken'i size opsiyonlarız ancak Klaksvik maçları bitmeden ayrılmasına izin veremeyiz" dediği ve Galatasaray cephesinin de bunu kabul etmek durumunda kaldığı öğrenildi.
Bu arada Solbakken'in sarı-kırmızılı takımın kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğu da bildirildi.
Rosenborg ve Ranheim formaları giyen Solbakken, Bodo/ Glimt'e 2020 yılında 65 bin euro'ya transfer oldu.
Bu sezon 20 maçta 8 gol ve 5 asistlik skor üreten genç yıldız dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
OLA SOLBAKKEN KİMDİR?
Ola Solbakken, 7 Eylül 1998 yılında Norveç'in Melhus kentinde dünyaya gelmiştir.
Bodo/Glimpt forması giymektedir. 2 Kez Norveç Milli Takımı'nın formasını giydi.
Solbakken Rosenborg altyapısında futbola başlamıştır.
20 maça çıkan Solbakken, 8 gol 5 asist ile oynamıştır.
2 Milyon euro bonservis bedeli olan Solbakken'in sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek.