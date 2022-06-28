GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Solbakken transferini bitiriyor

Bu arada, 6-12 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak olan Bodo'nun "İstediğimiz rakamda anlaşırsak Solbakken'i size opsiyonlarız ancak Klaksvik maçları bitmeden ayrılmasına izin veremeyiz" dediği ve Galatasaray cephesinin de bunu kabul etmek durumunda kaldığı öğrenildi.