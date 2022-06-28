GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

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A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, adı Flamengo ve Boca Juniors ile de anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.