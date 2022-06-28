GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Inter'de forma giyen ancak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arturo Vidal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Inter'de forma giyen ancak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arturo Vidal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kariyerinde daha önce Juventus, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde forma giyen Vidal için Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo da transferi bekliyor.
Ancak Vidal'in Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.
Inter'le 2023'te bitecek bir sözleşmesi olan yıldız oyuncunun maaşından kurtulmak isteyen İtalyan ekibi bonservis bedeli istemiyor.
G.SARAY ISRARCI
Yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde 2022/2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu bölge için birçok ismi gündemine alan Cimbom'un hedeflerinden biri de Inter forması giyen Arturo Vidal...
2 YILLIK SÖZLEŞME + 5 MİLYON EURO MAAŞ
A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, adı Flamengo ve Boca Juniors ile de anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Haberde Galatasaray'ın Vidal'e 2 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı yazıldı.
Geçen sezon Inter formasıyla 41 maça çıkan Arturo Vidal, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
VIDAL KİMDİR?
Arturo Vidal, 22 Mayıs 1987 tarihinde Santiago'da doğdu. Şilili millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.
1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. Vidal, 2007-08 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Leverkusen formasını ilk kez 11 Ağustos 2007 tarihinde, Energie Cottbus maçında giydi.
21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu.
2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Bayern Münih'in Wolfsburg'la oynadığı DFL-Supercup finalinde normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta takımının tek golünü kaydederek Bayern'deki ilk golüne imza atmıştır.
Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili U-20 adına ilk golünü ise 5 Temmuz 2007 tarihinde, Kongo U-20 ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı.
Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı.
Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.