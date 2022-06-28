Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gündem Vidal... Cimbom, Şilili futbolcu için yapacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 13:52
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Inter'de forma giyen ancak bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arturo Vidal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Kariyerinde daha önce Juventus, Barcelona ve Bayern Münih gibi Avrupa devlerinde forma giyen Vidal için Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo da transferi bekliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Ancak Vidal'in Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Inter'le 2023'te bitecek bir sözleşmesi olan yıldız oyuncunun maaşından kurtulmak isteyen İtalyan ekibi bonservis bedeli istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

G.SARAY ISRARCI

Yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde 2022/2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Bu bölge için birçok ismi gündemine alan Cimbom'un hedeflerinden biri de Inter forması giyen Arturo Vidal...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

2 YILLIK SÖZLEŞME + 5 MİLYON EURO MAAŞ

A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre, adı Flamengo ve Boca Juniors ile de anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Haberde Galatasaray'ın Vidal'e 2 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Geçen sezon Inter formasıyla 41 maça çıkan Arturo Vidal, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

VIDAL KİMDİR?

Arturo Vidal, 22 Mayıs 1987 tarihinde Santiago'da doğdu. Şilili millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Internazionale'da forma giymektedir. Altyapısında yetiştiği Colo Colo'da 2005 yılında profesyonel oldu. 2 sezon boyunca formasını giydiği takımda 56 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

1 Temmuz 2007 tarihinde, Bundesliga ekiplerinden Bayer 04 Leverkusen'e 5,2 milyon avro karşılığında transfer oldu. Vidal, 2007-08 sezonunda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Leverkusen formasını ilk kez 11 Ağustos 2007 tarihinde, Energie Cottbus maçında giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

21 Temmuz 2011 tarihinde, Serie A ekiplerinden Juventus'a 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

2015 yılının Temmuz ayında 37 milyon avro transfer ücretiyle Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olmuştur. Bayern'le senelik 3 milyon avrodan 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Bayern Münih'in Wolfsburg'la oynadığı DFL-Supercup finalinde normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçta takımının tek golünü kaydederek Bayern'deki ilk golüne imza atmıştır.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Şili U-20 ile ilk maçına 1 Temmuz 2007 tarihinde, Kanada U-20 maçında çıktı. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı. Şili U-20 adına ilk golünü ise 5 Temmuz 2007 tarihinde, Kongo U-20 ile yapılan maçta kaydetti. Maç 3-0 galibiyet ile sonuçlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Şili ile ilk maçına 13 Ekim 2007 tarihinde, Arjantin maçına çıktı. Maç 2-0 yenilgi ile sonuçlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'ın Vidal teklifi hazır! İşte o rakam...

Şili adına ilk golünü ise 6 Eylül 2009 tarihinde, Venezuela ile yapılan maçta kaydetti. Maç 2-2 beraberlik ile sonuçlandı.

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