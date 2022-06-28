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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Son dakika spor haberi: Transferde hızlanan Galatasaray, orta saha operasyonu için düğmeye bastı. Taylan Antalyalı - Berkan Kutlu ikilisi ile beklentinin uzağında kalan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’un ‘çift yönlü orta saha’ planı çerçevesinde 4 ismi yakın takibe aldı. İşte o isimler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile birlikte orta sahadaki ikiliyi değiştirmek üzere yola çıkarken çok sayıda isim de masada.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Sarı-kırmızılılarda özellikle oyunu çift yönlü oynayacak iki isim ile sezona başlamak için Cenk Ergün, Avrupa'da temaslarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da İtalya, İngiltere, İspanya ve Portekiz'de görüşmelerde bulunurken gündemdeki isimler ve kulüpleri ile pazarlıklar hız kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

JOAO MARIO: Cenk Ergün'ün listesindeki en zorlu ancak en üstteki aday Joao Mario…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Inter, West Ham, Lokomotif Moskova serüvenlerinden sonra ülkesine dönen ve Benfica ile anlaşan 29 yaşındaki orta saha, Okan Buruk'un da en çok istediği isim.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Merkez orta saha ve forvet arkası olarak da forma giyen tecrübeli oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Aslan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Benfica'yı ikna etmeye çalışırken oyuncu da İstanbul'a gelmeye hazır.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

ARTURO VIDAL: Inter'in Şilili yıldızı da Aslan'ın gündemindeki orta saha oyuncularından. Kulübünden ayrılmak isteyen ancak 1 yıl daha kontratı bulunan Vidal'ın yaşı ise (35) G.Saray yönetiminin en çok takıldığı nokta.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Sarı-kırmızılılar 1 yıllık sözleşme ile işi bitirmek isterken Inter'in bonservis istemesi halinde bu transfer suya düşecek. Aslan'ın oyuncuya teklifi ise yıllık 3 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

WILLIAM CARVALHO: Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Angola asıllı Portekizli oyuncu, Real Betis ile yol ayrımında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Sözleşmesinin bitmesine 1 sezon kalan 30 yaşındaki orta saha için Portekiz basınına göre Galatasaray'ın teklifi ezeli rakibi Fenerbahçe'den çok daha iyi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Real Betis cephesi ise 2018'de Sporting'den 16 milyon Euro bonservis bedeli ile aldığı oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Aslan'ın bu noktadaki hedefi 3 milyon Euro'luk bir ücretle oyuncuyu kadroya katabilmek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

CHEIKHOU KOUYATE: İngiliz ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun menajeri ile görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

İmza ücretini düşürmek ve 2 yıllık kontrat ile masada olan sarı-kırmızılılar pazarlıklarını sürdürüyor.

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