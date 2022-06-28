GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

ARTURO VIDAL: Inter'in Şilili yıldızı da Aslan'ın gündemindeki orta saha oyuncularından. Kulübünden ayrılmak isteyen ancak 1 yıl daha kontratı bulunan Vidal'ın yaşı ise (35) G.Saray yönetiminin en çok takıldığı nokta.



