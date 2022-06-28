GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile birlikte orta sahadaki ikiliyi değiştirmek üzere yola çıkarken çok sayıda isim de masada.
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile birlikte orta sahadaki ikiliyi değiştirmek üzere yola çıkarken çok sayıda isim de masada.
Sarı-kırmızılılarda özellikle oyunu çift yönlü oynayacak iki isim ile sezona başlamak için Cenk Ergün, Avrupa'da temaslarını sürdürüyor.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da İtalya, İngiltere, İspanya ve Portekiz'de görüşmelerde bulunurken gündemdeki isimler ve kulüpleri ile pazarlıklar hız kazandı.