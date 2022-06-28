Haberler Galatasaray Galatasaray Okan Buruk'la sezonu açtı

Galatasaray Okan Buruk'la sezonu açtı

İdman öncesi oyunculara yönelik bir konuşma yapan genç çalıştırıcı, “Tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inanmayan olursa ilk günden söylesin” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Galatasaray Okan Buruk'la sezonu açtı

Geçen sezon ligi 13. sırada tamamlayan ve büyük hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, yeni sezona, yeni umutlarla 'merhaba' dedi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen sarı-kırmızılılar saat 19.00'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Geçen sezona Fatih Terim'le başlayan ve Domenec Torrent'le devam eden Galatasaray'ın başında bu kez Okan Buruk vardı. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan, dün yine oldukça heyecanlı ve mutlu görünen teknik direktör Buruk idman öncesi oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı.

KENDİNİZİ HAZIRLAYIN

"Burada yeni bir yönetim var, yeni bir başkan ve yeni bir teknik direktör var. Yüzde yüz kendisini hazırlamış bir oyuncu grubu istiyorum" diyen Okan Buruk şöyle devam etti: İlk günden hedefimizi çizelim. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun dışında başka bir şey düşünmeyeceğiz. Buna inanmayan olursa ilk günden bunu ortaya koyabilir. Hepinizin iyi niyetle çalışacağınızı biliyorum. Bugün başlıyoruz, bundan sonrası çok daha güzel olacak. Çalışarak en maksimum seviyenize çıkacağınıza inanıyorum.

Benim için çok değerli

Sezonun 2. yarısına Futbol şubesinden sorumlu yönetici Erden Timur, Okan Buruk'la çok iyi anlaştıklarını kaydetti. Timur, "Okan Hoca ile her zaman iyi ilişkiler halindeyiz. Kendisini çok değerli buluyorum. Bundan sonra ben değil biz var" diye konuştu.

AVUSTURYA'YA GİDECEKLER

Dün çalışmalara başlayan Galatasaray'da Okan Buruk, sezon sonunda milli takımlara giden oyunculara 4 Temmuz Pazartesi gününe kadar izin verdi. Galatasaray milli oyuncuların da katılımıyla 7 Temmuz'da ise kamp için Avusturya'ya gidecek ve hazırlıklarına Graz'da devam edecek.

GENÇLERE BÜYÜK FIRSAT

Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk, yeni sezon hazırlıklarında genç oyuncularla yakından ilgilenecek. Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan Şen'i hazırlık kampına davet etti. Ayrıca öne çıkan isimler Avusturya kampına da götürülecek.

ABDÜLKERİM BAŞLADI

Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı da dün sezonu açan futbolcular arasındaydı.

KİRALIKLAR DÖNDÜ

Geçen sezon kiralık oynayan Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Aytaç Kara, Okan Kocuk, Emre Taşdemir ve Sekidika da dünkü idmana katıldı.

DİĞER
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile düğüne katıldı! İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya’nın aşk pozu!
ABD'nin Texas'ta göçmen olduğu düşünülen 46 kişi bir kamyonda ölü bulundu!
Çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar
Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası!
Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Asgari ücret zammı için toplantı ne zaman?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vedat müjdesi! Vedat müjdesi! 06:28
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! 01:45
Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! Galatasaray'dan El Shaarawy bombası! 01:44
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya 01:33
Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı'ndan altın madalya 01:31
Emre Mor Fenerbahçe'de Emre Mor Fenerbahçe'de 01:30
Daha Eski
Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı Emre Mor F.Bahçe'de! İşte bonservis bedeli ve maaşı 22:58
Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız Orta saha operasyonu! Listede 4 yıldız 23:07
Galatasaray'da orta saha transferini bitiriyor! Ndombele... Galatasaray'da orta saha transferini bitiriyor! Ndombele... 23:25
Marcao transferinde flaş gelişme! Gönlündeki takım... Marcao transferinde flaş gelişme! Gönlündeki takım... 23:59
Beşiktaş Cezayirli forvet Adam Ounas'ı takibe aldı! Beşiktaş Cezayirli forvet Adam Ounas'ı takibe aldı! 00:58
Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı Filenin Sultanları 2’de 2 yaptı 01:15