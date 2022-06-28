GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimlere göre hareket eden Galatasaray'da hücum hattına takviye yapılması planlanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimlere göre hareket eden Galatasaray'da hücum hattına takviye yapılması planlanıyor.
Buruk yönetime sunduğu raporda, mevcut santrforların haricinde minimum bir golcü transferi istedi.
Buna göre arayışlarını hızlandıran yönetim, hedefteki oyuncular için somut adımlar atmaya başladı.
Okan Buruk'un listesinin üst sıralarında ise Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi yer alıyor.
Kosovalı golcüyle telefon görüşmesi yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, takımında görmek istediğini iletti.
Bonservisi İtalya Serie A ekibi Lazio'da bulunan yıldız futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
MURIQI'E HULL CITY KANCASI!
Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Vedat Muriqi'i gündemine aldığı belirtildi.
İngiliz ekibinin, Ocak ayında da gündeme gelen Kosovalı forvet için bu kez ciddi bir transfer hamlesi yapabileceği aktarıldı.
28 yaşındaki forvetin Lazio'da istediği gibi bir dönem geçirememesine rağmen, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Real Mallorca'da kendisini yeniden ispat ettiği vurgulandı.
Kosovalı golcünün Hull City'ye imza atması durumunda, golcü futbolcunun takımın hücum hattındaki önemli eksikliği kapatabileceği ifade edildi.
Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
İtalyan ekibi, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriqi'i kesin olarak takımdan göndermek istiyor.
Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık geçiren Muriqi, La Liga'da 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kosovalı oyuncu ülkesinin milli takımında 41 müsabakada boy gösterdi ve 20 gollük katkı verdi.
Kariyerine Kosova ekibi Liria'da başlayan Vedat Muriqi, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken golcü oyuncu, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer oldu.