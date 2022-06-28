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GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Transferi Abdülkerim Bardakcı ile açan Galatasaray'da operasyon büyük bir titizlikle devam ediyor. Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler santrfor transferine çevrilmiş durumda. Bir süredir teknik direktör Okan Buruk'un kadroda görmek istediği Vedat Muriqi için temaslarda bulunan Galatasaray'a Kosovalı golcüden kötü haber geldi. İngiliz ekibinin transferde devreye girdiği ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 20:05
BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki isimlere göre hareket eden Galatasaray'da hücum hattına takviye yapılması planlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Buruk yönetime sunduğu raporda, mevcut santrforların haricinde minimum bir golcü transferi istedi.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Buna göre arayışlarını hızlandıran yönetim, hedefteki oyuncular için somut adımlar atmaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Okan Buruk'un listesinin üst sıralarında ise Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriqi yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Kosovalı golcüyle telefon görüşmesi yapan 48 yaşındaki çalıştırıcı, takımında görmek istediğini iletti.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Bonservisi İtalya Serie A ekibi Lazio'da bulunan yıldız futbolcunun transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

MURIQI'E HULL CITY KANCASI!
Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Vedat Muriqi'i gündemine aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

İngiliz ekibinin, Ocak ayında da gündeme gelen Kosovalı forvet için bu kez ciddi bir transfer hamlesi yapabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

28 yaşındaki forvetin Lazio'da istediği gibi bir dönem geçirememesine rağmen, geçen sezonun ikinci yarısında kiralandığı Real Mallorca'da kendisini yeniden ispat ettiği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Kosovalı golcünün Hull City'ye imza atması durumunda, golcü futbolcunun takımın hücum hattındaki önemli eksikliği kapatabileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

İtalyan ekibi, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriqi'i kesin olarak takımdan göndermek istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık geçiren Muriqi, La Liga'da 15 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Kosovalı oyuncu ülkesinin milli takımında 41 müsabakada boy gösterdi ve 20 gollük katkı verdi.

GALATASARAY HABERİ: Vedat Muriqi elden kaçıyor! Transferi böyle duyurdular

Kariyerine Kosova ekibi Liria'da başlayan Vedat Muriqi, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formaları giydi.

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