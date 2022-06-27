Melo’ya kutlama

Galatasaray, Melo'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. 39 yaşına basan oyuncu için, "Kulübümüzde geçirdiği dönemde Türk futbolunun en başarılı Brezilyalı futbolcusu unvanını alan, savaşçı ruhuyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Felipe Melo iyi ki doğdun" mesajı yayınlandı.
Galatasaray, Melo'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. 39 yaşına basan oyuncu için, "Kulübümüzde geçirdiği dönemde Türk futbolunun en başarılı Brezilyalı futbolcusu unvanını alan, savaşçı ruhuyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Felipe Melo iyi ki doğdun" mesajı yayınlandı.