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Melo’ya kutlama

Galatasaray, Melo'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. 39 yaşına basan oyuncu için, "Kulübümüzde geçirdiği dönemde Türk futbolunun en başarılı Brezilyalı futbolcusu unvanını alan, savaşçı ruhuyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Felipe Melo iyi ki doğdun" mesajı yayınlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Melo’ya kutlama
Galatasaray, Melo'nun doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. 39 yaşına basan oyuncu için, "Kulübümüzde geçirdiği dönemde Türk futbolunun en başarılı Brezilyalı futbolcusu unvanını alan, savaşçı ruhuyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Felipe Melo iyi ki doğdun" mesajı yayınlandı.
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