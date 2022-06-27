Genç isimlere kamp daveti

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek. Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan gibi gençleri Avusturya'ya da götürecek.
Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek. Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan gibi gençleri Avusturya'ya da götürecek.