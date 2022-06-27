Haberler Galatasaray Genç isimlere kamp daveti

Genç isimlere kamp daveti

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek. Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan gibi gençleri Avusturya'ya da götürecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Genç isimlere kamp daveti
Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek. Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan gibi gençleri Avusturya'ya da götürecek.
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