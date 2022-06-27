Eyüp yolunda

Yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray'ın imdadına bir kez daha Eyüpspor yetişti... Son olarak Kazımcan'ı Altay'dan alıp Galatasaray'a kiralayan Eyüpspor, Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau gibi oyuncuların yeni adresi olacak.
Yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray'ın imdadına bir kez daha Eyüpspor yetişti... Son olarak Kazımcan'ı Altay'dan alıp Galatasaray'a kiralayan Eyüpspor, Olimpiu Morutan ve Alex Cicaldau gibi oyuncuların yeni adresi olacak.