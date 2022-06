Zenit de devrede

Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan G.Saray'ın defansında şimdi gözler Marcao'ya çevrildi. Brezilyalı futbolcunun her an takımdan ayrılabileceği belirtilirken Sevilla'yla görüşmeler de yeniden başladı. Marcao ile anlaşan İspanyolların, geçen hafta yaptığı 10 milyon euro'luk teklif kabul edilmemişti. 20 milyon euro bonservis talep eden G.Saray'ın, Marcao takımdan ayrılmak istediği için 15 milyon euro'ya evet demeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan Zenit 'in de Marcao için Galatasaray 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.