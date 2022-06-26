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Zenit de devrede

Sevilla’nın ardından Ruslar da Marcao’yu gündemine aldı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Zenit de devrede
Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan G.Saray'ın defansında şimdi gözler Marcao'ya çevrildi. Brezilyalı futbolcunun her an takımdan ayrılabileceği belirtilirken Sevilla'yla görüşmeler de yeniden başladı. Marcao ile anlaşan İspanyolların, geçen hafta yaptığı 10 milyon euro'luk teklif kabul edilmemişti. 20 milyon euro bonservis talep eden G.Saray'ın, Marcao takımdan ayrılmak istediği için 15 milyon euro'ya evet demeye hazır olduğu belirtildi. Öte yandan Zenit'in de Marcao için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.
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