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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosunu Abdülkerim Bardakcı ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda forvet bölgesi için arayışlar devam ediyor. Cimbom'da gündeme gelen son isim Joao Pedro oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk imza töreninde forvete mutlaka takviye yapmaları gerektiğini belirtirken İtalya'ya giden Cenk Ergün'ün de hedefi de ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Okan Buruk'un Başakşehir'e de aldırmak istediği Fatih Terim'in de takımında görmek istediği Joao Pedro...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Cagliari'den ayrılmak üzere olan oyuncular arasında Pedro da bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Brezilya asıllı İtalyan oyuncu için özellikle Serie A'da çok fazla teklif var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Salernitana dahil birçok takım öne çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

İTALYANLARA PAHALI GELDİ

30 yaşındaki futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken İtalyan takımların bu nedenle bekleme kararı aldıkları ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

İtalyan basını, "Pedro'nun maliyetini henüz karşılamaya hazır olan takım yok" ifadesini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Bu ortamda G.Saray devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Cenk Ergün'ün İtalya'da Joao Pedro ve menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

2.5 milyon euro'ya yakın bir teklif vererek oyuncunun ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde Vedat Muriç de yer almaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

13 GOL 4 ASİST

Hücumcu futbolcu küme düşen Cagliari formasıyla bu sezon Serie A'da 37 maça çıktı. Joao Pedro, 13 gol attı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 4 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 30 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın Ipatinga kentinde doğmuştur.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Futbolcu kariyerine Clube Atlético Mineiro B takımında başlamıştır. Palermo ve Santos gibi takımlarda forma giyen Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro'dur.

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