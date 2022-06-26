GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Forvete son aday Joao Pedro

Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Okan Buruk imza töreninde forvete mutlaka takviye yapmaları gerektiğini belirtirken İtalya'ya giden Cenk Ergün'ün de hedefi de ortaya çıktı.
Okan Buruk'un Başakşehir'e de aldırmak istediği Fatih Terim'in de takımında görmek istediği Joao Pedro...
Cagliari'den ayrılmak üzere olan oyuncular arasında Pedro da bulunuyor.
Brezilya asıllı İtalyan oyuncu için özellikle Serie A'da çok fazla teklif var.
Salernitana dahil birçok takım öne çıktı.
İTALYANLARA PAHALI GELDİ
30 yaşındaki futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken İtalyan takımların bu nedenle bekleme kararı aldıkları ifade edildi.
İtalyan basını, "Pedro'nun maliyetini henüz karşılamaya hazır olan takım yok" ifadesini kullandı.
Bu ortamda G.Saray devreye girdi.
Cenk Ergün'ün İtalya'da Joao Pedro ve menajeriyle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
2.5 milyon euro'ya yakın bir teklif vererek oyuncunun ikna edilmeye çalışılacağı ifade edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde Vedat Muriç de yer almaya devam ediyor.
13 GOL 4 ASİST
Hücumcu futbolcu küme düşen Cagliari formasıyla bu sezon Serie A'da 37 maça çıktı. Joao Pedro, 13 gol attı. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 4 asistlik skor katkısı sağladı.
JOAO PEDRO KİMDİR?
Joao Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 30 yaşındaki futbolcu Brezilya'nın Ipatinga kentinde doğmuştur.
Futbolcu kariyerine Clube Atlético Mineiro B takımında başlamıştır. Palermo ve Santos gibi takımlarda forma giyen Pedro'nun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro'dur.