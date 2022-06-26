Tesisleri inceledi

Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Taçspor Başkanı Polat Bengiserp'le bir araya gelen Başkan Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği, eksikler hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Taçspor Başkanı Polat Bengiserp'le bir araya gelen Başkan Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği, eksikler hakkında bilgi aldığı belirtildi.