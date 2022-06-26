Şampiyonlar Ligi’ne katılacak

Galatasaray Nef, Avrupa'da bu sezon yeniden 18 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Eleme Turları ile start alacak olan organizasyonda 24 takımdan 4'ü normal sezonda yer alma hakkı kazanacak.
Galatasaray Nef, Avrupa'da bu sezon yeniden 18 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Eleme Turları ile start alacak olan organizasyonda 24 takımdan 4'ü normal sezonda yer alma hakkı kazanacak.