Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne katılacak

Şampiyonlar Ligi’ne katılacak

Galatasaray Nef, Avrupa'da bu sezon yeniden 18 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Eleme Turları ile start alacak olan organizasyonda 24 takımdan 4'ü normal sezonda yer alma hakkı kazanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Şampiyonlar Ligi’ne katılacak
Galatasaray Nef, Avrupa'da bu sezon yeniden 18 yerel lig şampiyonunun yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Eleme Turları ile start alacak olan organizasyonda 24 takımdan 4'ü normal sezonda yer alma hakkı kazanacak.
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