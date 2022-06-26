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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra transferde atağa kalkan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda Met Müldür ismi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Sarı-kırmızılılar ayrıca Altay'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da istediği Kazımcan Karataş transferini de bitiriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 19 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Transferde hareketli günler geçiren Aslan, iki ismi daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Futbol direktörü Cenk Ergün önceki gün İtalya'ya gitmiş ve önemli bir hamle yapmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Ergün, transfer listesinde yer alan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile masaya oturmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Sarı-Kırmızılılar, iki milli futbolcu için İtalyan kulübüne taksitler halinde ödenmek üzere toplam 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

SASSUOLO RAKAMI AZ BULDU

Ancak Sassuolo'nun bu rakamı çok az bulduğu, İtalyanlar'ın sadece Mert Müldür için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Abdülkerim transferi ile stoperde önemli bir yerli alternatif kazanan sarı-kırmızılılar Kaan-Mert ikilisinde önceliği Mert'e tanımaya karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Asıl mevki sağ bek olan Mert Müldür ayrıca stoper ve sol bekte de görev yapabiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Omar ve Sacha Boey'in önünde görülen 23 yaşındaki çok yönlü savunmacı için şartlar zorlanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Ancak 8 milyon euro verilmesi de söz konusu değil...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 tarihinde Viyana Avusturya'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Sassuolo takımında forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

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