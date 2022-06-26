GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Mert Müldür ismi öne çıktı

Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Altay'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da istediği Kazımcan Karataş transferini de bitiriyor.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 19 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağı öğrenildi.
Transferde hareketli günler geçiren Aslan, iki ismi daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.
Futbol direktörü Cenk Ergün önceki gün İtalya'ya gitmiş ve önemli bir hamle yapmıştı.
Ergün, transfer listesinde yer alan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile masaya oturmuştu.
8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Sarı-Kırmızılılar, iki milli futbolcu için İtalyan kulübüne taksitler halinde ödenmek üzere toplam 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
SASSUOLO RAKAMI AZ BULDU
Ancak Sassuolo'nun bu rakamı çok az bulduğu, İtalyanlar'ın sadece Mert Müldür için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
Abdülkerim transferi ile stoperde önemli bir yerli alternatif kazanan sarı-kırmızılılar Kaan-Mert ikilisinde önceliği Mert'e tanımaya karar verdi.
Asıl mevki sağ bek olan Mert Müldür ayrıca stoper ve sol bekte de görev yapabiliyor.
Omar ve Sacha Boey'in önünde görülen 23 yaşındaki çok yönlü savunmacı için şartlar zorlanacak.
Ancak 8 milyon euro verilmesi de söz konusu değil...
MERT MÜLDÜR KİMDİR?
Mert Müldür, 4 Nisan 1999 tarihinde Viyana Avusturya'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur.
Sassuolo takımında forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.