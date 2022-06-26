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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesinin ardından çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un kadrosunda görmeyi çok istediği ve uzun süredir sarı-lacivertli yönetimin yoğun uğraş verdiği yıldız futbolcu için Galatasaray girişimlere başladı. Öyle ki transferde devreye giren Cimbom'un yıldız futbolcunun transferi için Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 11:24
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Galatasaray'da başkanlık görevine Dursun Özbek'in gelmesinin ardından transferde agresif bir tutum içerisine girildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Kazımcan Karataş'ı bitirme noktasına gelen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Abdülkerim Bardakcı'da son anda devreye giren Cimbom, hem oyuncu hem de kulübünü ikna ederek işi bitirdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray transfer için Konyaspor'a 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Abdülkerim Bardakcı ise bu sezon 17 milyon TL, gelecek sezon 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonunda 23 milyon 460 bin TL yıllık ücret alacak. Oyuncunun sözleşmesinde opsiyonun kullanılması halinde 2025-26 sezonunda Abdülkerim'e 29 milyon 325 bin TL ödenecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Abdülkerim'i kadrosuna katan Galatasaray'da bir de ayrılık yaşanacak. Brezilyalı stoper Marcao, İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

La Liga ekibi Sevilla'nın 12 milyon euroluk teklifi sonrası Marcao'nun sarı-kırmızılı kurmaylara, "Kariyerim için Sevilla'da oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Galatasaray'ın bu tutum sonrası transfere sıcak baktığı ve Sevilla ile transfer için anlaşmanın an meselesi olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

TRANSFER TURUNA ÇIKAN CENK ERGÜN İSTANBUL'A DÖNDÜ!
Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan Sportif Direktör Cenk Ergün İstanbul'a döndü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Teknik direktör Okan Buruk transferle ilgili yaptığı açıklamada, orta saha mevkisi için arayışlarda bulunduklarını ifade etmişti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Gelecek sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan Aslan, orta saha bölgesini doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Transferde ayağını gazdan çekmeyen Galatasaray, sarı-lacivertlilere dev bir transfer çalımı atmak için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

GALATASARAY'DAN CARVALHO BOMBASI!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betisli William Carvalho'yu transfer listesine ekledi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

DEVREYE GİRİLDİ
Sarı-kırmızılılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

GALATASARAY'IN TEKLİFİ FENERBAHÇE'DEN DAHA İYİ!
Galatasaray'ın Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir transfer teklifi sunduğu belirtildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

Sarı-kırmızılılar, William Carvalho'yu transfer etmesi halinde ezeli rakibine bir gol daha atmış olacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

ORTA SAHANIN VAZGEÇİLMEZİ
Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçtiğimiz sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Jorge Jesus'un gözbebeği Aslan oluyor

30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

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