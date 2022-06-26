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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Cimbom, Ajdin Hrustic'in peşinde. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 17:52
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Gelecek sezon çalışmalarına yarın (27 Haziran Pazartesi) start verecek Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

İlk etapta stoper hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Teknik direktör Okan Buruk imza töreninde konuşurken, özellikle orta saha bölgesindeki eksikliklere dikkat çekmiş ve bu mevkiye yoğunlaşacaklarını ifade etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Önümüzdeki yıl şampiyonluk orucunu bozmak isteyen G.Saray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

"G.SARAY AJDIN HRUSTIC İLE İLGİLENİYOR"

A Spor'dan Mehmet Göksel Taşova'nın İngiliz basınına dayandırdığı habere göre; orta sahasını güçlendirmek isteyen Augsburg'un listesinde Roma'dan Amadou Diawara ve Frankfurt'tan Ajdin Hrustic bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Aynı zamanda Ajdin Hrustic'le AEK Atina ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Haberde Augsburg'un devre arasında Hrustic ile yine ilgilendiği, şu an transferde bir engel bulunmadığı bilgisi de geçildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Avustralyalı orta saha geçtiğimiz sezon takımı adına 28 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Hrustic'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

AJDIN HRUSTIC KİMDİR?

Ajdin Hrustic 5 Temmuz 1996 yılında Melbourne'de dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Yıldız futbolcunun mevkiisi merkez orta saha.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

Kariyerine Nottingham alt takımında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

28 Eylül 2020 yılında 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Groningen'den E. Frankfurt takımına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İngilizler duyurdu! Cimbom Ajdin Hrustic'in peşinde

27 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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