TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Cimbom, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Altay'da forma giyen ve Beşiktaş'ın da istediği Kazımcan Karataş transferini de bitiriyor.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 19 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağı öğrenildi.
Transferde hareketli günler geçiren Aslan, iki ismi daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.
Futbol direktörü Cenk Ergün önceki gün İtalya'ya gitmiş ve önemli bir hamle yapmıştı.
Ergün, transfer listesinde yer alan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile masaya oturmuştu.
8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, iki milli futbolcu için İtalyan kulübüne taksitler halinde ödenmek üzere toplam 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
SASSUOLO RAKAMI AZ BULDU
Ancak Sassuolo'nun bu rakamı çok az bulduğu, İtalyanlar'ın sadece Mert Müldür için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.
Sassuolo'nun Kaan için de 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor.
Her iki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak mevcut durumda İtalyan kulübüyle aradaki farkın kapanmasının zor olduğu belirtiliyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın transferi için ısrarını sürdüreceği ve önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacağı da gelen bilgiler arasında.
Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 24 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 gol kaydetti.
İtalyan ekibiyle 33 maçta görev alan Mert Müldür ise 1 asistle oynadı.
İki futbolcunun da Sassuolo ile olan sözleşmeleri 2024 yılına kadar devam ediyor.