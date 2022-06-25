Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Takımın başına Okan Buruk'u getirdikten sonra transferde atağa kalkan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Mert Müldür transferleri için de düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giden futbol direktörü Cenk Ergün'ün iki milli oyuncu için Sassuolo'ya yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'un 19 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Transferde hareketli günler geçiren Aslan, iki ismi daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Futbol direktörü Cenk Ergün önceki gün İtalya'ya gitmiş ve önemli bir hamle yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Ergün, transfer listesinde yer alan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın kulübü Sassuolo ile masaya oturmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

8 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, iki milli futbolcu için İtalyan kulübüne taksitler halinde ödenmek üzere toplam 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

SASSUOLO RAKAMI AZ BULDU

Ancak Sassuolo'nun bu rakamı çok az bulduğu, İtalyanlar'ın sadece Mert Müldür için 8 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Sassuolo'nun Kaan için de 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Her iki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak mevcut durumda İtalyan kulübüyle aradaki farkın kapanmasının zor olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Sarı-Kırmızılılar'ın Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın transferi için ısrarını sürdüreceği ve önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 24 maça çıkan Kaan Ayhan, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

İtalyan ekibiyle 33 maçta görev alan Mert Müldür ise 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Kaan Ayhan ve Mert Müldür harekatı! İşte yapılan teklif

İki futbolcunun da Sassuolo ile olan sözleşmeleri 2024 yılına kadar devam ediyor.

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