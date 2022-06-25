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TRANSFER HABERİ: İrfan Can Eğribayat'a sürpriz talip! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de küme düşen Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor ve Galatasaray ile adı anılan 24 yaşındaki file bekçisine Adana Demirspor'un talip olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibinin, Göztepe ile temasa geçtiği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:31
TRANSFER HABERİ: İrfan Can Eğribayat'a sürpriz talip! Yeni adresi...

Spor Toto 1'inci Lig'de kulübün futbol şubesinin Danimarkalı spor adamı Rasmun Ankersen'in ortak olduğu yatırım şirketi Sports Republic'e devir sürecinin sonuçlanmasını bekleyen Göztepe'de kadro dışı olan İrfan Can Eğribayat'a yeni talip var.

Adı Trabzonspor ve Galatasaray'la anılan 24 yaşındaki file bekçisine memleketi Adana'nın ekiplerinden Adana Demirspor talip oldu.Adana Demirspor'un oyuncu için sarı-kırmızılılarla temas kurduğu öğrenildi.

Göztepe'ye 2 yıl önce Adanaspor'dan gelip yabancı kalecilerin önünde 1 numaralı file bekçisi olan İrfan Can, ilk sezonunda 35, geçen sezon 32 maça çıktı. İrfan Can, Süper Lig'den düşen Göztepe'de mart ayında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakıldı. Satış listesine konulan kaleciye dönüş yolu kapatılırken, bonservisinden iyi bir gelir elde edilmesi planlanıyor.

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