GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da, teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da, teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de Vedat Muriqi'ydi...
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Kosovalı yıldız, transferine dair şu ifadeleri kullandı:
Hem yurt dışı hem de Türkiye'den ilgilenen bazı takımlar var. Türkiye'ye dönmek neden olmasın?
Vedat Muriqi'nin bu sözleri, Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.
VEDAT MURIQI KİMDİR?
24 Nisan 1994 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine Arnavutluk ekibi KF Teuta'da başladı.
2014'te bedelsiz olarak Giresunspor'a transfer oldu.
Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formaları giydikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sarı-lacivertli kulüpte başarılı bir performans sergiledikten sonra Lazio'nun dikkatini çekti.
İtalyan ekibi 2020'de 19 milyon euro'luk bir bedelle Kosovalı golcüyü kadrosuna dahil etti.
Muriqi, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Mallorca'da kiralık olarak geçirdi.
Kosovalı futbolcu, La Liga'da çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yaptı.