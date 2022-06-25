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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Galatasaray, forvet hattına takviye yapmak için gündemine Vedat Muriqi'yi almıştı. Kosovalı golcüden, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 10:03
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da, teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de Vedat Muriqi'ydi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Takvim'de yer alan habere göre Kosovalı yıldız, transferine dair şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Hem yurt dışı hem de Türkiye'den ilgilenen bazı takımlar var. Türkiye'ye dönmek neden olmasın?

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Vedat Muriqi'nin bu sözleri, Galatasaray'a yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

VEDAT MURIQI KİMDİR?

24 Nisan 1994 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine Arnavutluk ekibi KF Teuta'da başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

2014'te bedelsiz olarak Giresunspor'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formaları giydikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

Sarı-lacivertli kulüpte başarılı bir performans sergiledikten sonra Lazio'nun dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Vedat Muriqi'den flaş sözler! Galatasaray'a yeşil ışık yaktı

İtalyan ekibi 2020'de 19 milyon euro'luk bir bedelle Kosovalı golcüyü kadrosuna dahil etti.

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