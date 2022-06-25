GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Galatasaray'da Marcao'nun yeni takımı ve bonservis bedeli belli oldu.
Galatasaray'da Marcao'nun yeni takımı ve bonservis bedeli belli oldu.
Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim, sportif ve mali açıdan takımı ayağa kaldıracak hamleler için düğmeye bastı.
Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlandı.
48 yaşındaki çalıştırıcının resmen açıklanmasının ardından gözler yapılacak takviyelere çevrildi.
Transferde yoğun bir araştırma içinde olan Galatasaray'da mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda bazı genç oyuncuların kiralanmasını istedi.
Öte yandan kiralık sözleşmeleri sona eren Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kamp çalışmalarına dahil olacak.
Transferde hummalı bir operasyon yürüten Cimbom, savunma hattını Abdülkerim Bardakcı ile güçlendirdi.
MARCAO AYRILIYOR!
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrasında Marcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçtiğimiz sezon hedeflerinden uzak kalan Aslan'da Brezilyalı oyuncu performansıyla dikkat çekti.
UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maçta haftanın 11'ine giren Marcao, Avrupa ekiplerini peşine taktı.
GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU!
Sarı-kırmızılılar ile Sevilla arasındaki görüşmelerin detayları da ortaya çıktı.
İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO!
Sevilla'nın Brezilyalı savunmacı için ilk olarak 10 milyon euroluk teklifini sunduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol devinin yapmış olduğu bu teklifi geri çevirdi.
TEKLİF 15 MİLYON EURO'YA ÇIKTI!
Galatasaray'ın olumsuz talebi sonrası Sevilla'nın Marcao için önerdiği bonservis bedelini bonuslarla birlikte 15 milyon euroya çıkardığı bildirildi.
Marcao'nun da Sevilla'ya gitmeye sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanabileceği kaydedildi.