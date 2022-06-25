Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetiminin teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirildiğini açıklamasının ardından kadro yapılanma çalışmalarına hız verildi. Transferde Abdülkerim Bardakcı ile anlaşarak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye çalım atan sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi. Sol stoper Abdülkerim'in transferiyle Brezilyalı yıldız Marcao'ya veda edilecek. Bir süredir Sevilla'nın gündeminde bulunan 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İlk teklifi reddedilen İspanyol devi, fiyat artırdığı yeni teklifiyle transferi bitirmeye hazırlanıyor. İşte yaşanan gelişmelerin detayları ve Galatasaray'ın kasasına girecek bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 10:27
GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Galatasaray'da Marcao'nun yeni takımı ve bonservis bedeli belli oldu.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim, sportif ve mali açıdan takımı ayağa kaldıracak hamleler için düğmeye bastı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Domenec Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağlandı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

48 yaşındaki çalıştırıcının resmen açıklanmasının ardından gözler yapılacak takviyelere çevrildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Transferde yoğun bir araştırma içinde olan Galatasaray'da mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda bazı genç oyuncuların kiralanmasını istedi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Öte yandan kiralık sözleşmeleri sona eren Okan Kocuk, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kamp çalışmalarına dahil olacak.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Transferde hummalı bir operasyon yürüten Cimbom, savunma hattını Abdülkerim Bardakcı ile güçlendirdi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

MARCAO AYRILIYOR!
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın transferi sonrasında Marcao'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Geçtiğimiz sezon hedeflerinden uzak kalan Aslan'da Brezilyalı oyuncu performansıyla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde birçok maçta haftanın 11'ine giren Marcao, Avrupa ekiplerini peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Transferde ısrarcı olan kulüp ise İspanyol devi Sevilla oldu.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU!
Sarı-kırmızılılar ile Sevilla arasındaki görüşmelerin detayları da ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO!
Sevilla'nın Brezilyalı savunmacı için ilk olarak 10 milyon euroluk teklifini sunduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Sarı-kırmızılılar, İspanyol devinin yapmış olduğu bu teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

TEKLİF 15 MİLYON EURO'YA ÇIKTI!
Galatasaray'ın olumsuz talebi sonrası Sevilla'nın Marcao için önerdiği bonservis bedelini bonuslarla birlikte 15 milyon euroya çıkardığı bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Marcao Sevilla'ya! Kasaya girecek rakam belli oldu

Marcao'nun da Sevilla'ya gitmeye sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanabileceği kaydedildi.

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