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Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'yı KAP'a bildirdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 20:12 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 20:24
Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'yı KAP'a bildirdi!

Galatasaray, son olarak Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı resmen transfer ettiğini duyurdu.

Galatasaray, bu transfer için Konyaspor'a 2.8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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"BAŞTAN BERİ GÖNLÜM G.SARAY'DAN YANAYDI"

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardacı GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Abdülkerim açıklamasında, "Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Sonra tabii diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız yine Galatasaray oldu. Muhteşem stat. Sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'daki hedefim öncelikle forma giymek. Ondan sonra inşallah kaptanlığa kadar. Destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray formasının hakkını vererek oynamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN ABDÜLKERİM PAYLAŞIMI👇

Galatasaray sosyal medya hesabından Abdülkerim Bardakcı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakcı!" ifadelerine yer verildi.

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