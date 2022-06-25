Diriliş 2000!

Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşan Okan Buruk için Nef Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. "Büyük G.Saray taraftarına saygılarımı, sevgilerimi ve hedeflerimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum' diyerek söze giren Buruk, "Tek hedefimiz şampiyonluk. Geçen yılın taraftarımız üzerinde yaşattığı mutsuzluğu ortadan kaldırmak için çalışacağız. İşimizi doğru yapıp onları heyecanlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

1985'TEN BUGÜNE

1985 yılında seçmelerle G.Saray kariyerine başladığını dile getiren Buruk, "Ailemde babam da çok iyi bir G.Saraylı'ydı. Uzun yıllar hizmet ettim. 2 Avrupa kupası ve yaklaşık 20 kupa kazandım. Geçmişle ilgili olumsuzluklar olabilir ama G.Saray için buradayım. Başarıdan başka bir beklentim yok. Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımına bir şampiyonluk daha ekleyeceğiz. Daha sonra Avrupa'da özlenen günler geri dönecek" dedi.

YENİ 17 MAYIS!

Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da başarı hedeflerine gönderme yaptı. Özbek, "Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992'de Galatasaray'da ilk kez oynadı. 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı gözyaşları içinde kaldırdı. Bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Galatasaray, Okan hocamızla artık daha yakın" diye konuştu.

EN ÇOK O SEVİNDİ

Oğlu Ali Yiğit Buruk'un doğum gününde imza atan Buruk, "En büyük mutluluğu o duydu. İnşallah ona yakışır, onun hak ettiği başarıları, onun güldüğü günleri yaşayacağız" dedi.

TERİM'LE GÖRÜŞTÜ

48 yaşındaki hoca, "Fatih Terim dün beni aradı, 'Hayırlı olsun. Elimizden ne geliyorsa yanınızdayız.' dedi. Buruk, "Türk teknik adamlar için açtığı yolda ilerlediğimizi, elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı söyledim. Yanımızda olduğunu gösterdi" sözlerini sarf etti.

TAKVİYE GEREKLİ

Buruk, transferle ilgili "Bu takımın ana ihtiyaçları var. Orta sahadaki eksiklerin üzerinde çalışacağız. Kadroya hem Türk hem de bize katkı sağlayacak yabancı oyuncular alacağız" bilgisini verdi.

EKİBİYLE GELİYOR

Teknik heyetle ilgili konuşan tecrübeli hoca, "Uzun yıllardır çalıştığım kendi ekibimle geliyorum. Üzerine eklemeler de olacak. Bunu ilerleyen günlerde açıklayacağız. Ekibim zaten beni bekliyordu. Pazartesi takımın başında olacağız" diyerek sözlerini bitirdi.