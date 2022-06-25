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Çizme çıkarması

Taarruza başlayan G.Saray'da, Sportif Direktör Cenk Ergün, bir süredir İtalya'da. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan (27) ve Mert Müldür (23) için görüşmeler sıklaştıran sarı-kırmızılılarda, Erden Timur da Çizme'ye gidiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Çizme çıkarması
Taarruza başlayan G.Saray'da, Sportif Direktör Cenk Ergün, bir süredir İtalya'da. Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan (27) ve Mert Müldür (23) için görüşmeler sıklaştıran sarı-kırmızılılarda, Erden Timur da Çizme'ye gidiyor. Abdülkerim'i bitiren Timur, Ergün'le bir araya gelecek. İkili, Sassuolo'nun iki Türk yıldızını bitirmek istiyor. Sassuolo, Kaan Ayhan'a 8 milyon euro, Mert Müldür'e ise 10 milyon euro istiyor. Aslan, sıkı pazarlıklarla rakamları düşürmek istiyor. Ayrıca Erden Timur ve Cenk Ergün'ün, İtalya'dan Portekiz'e hareket edeceği öğrenildi.
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