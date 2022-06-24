Yüzde 1 milyon söz

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları hakkında Nef Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Timur, hedeflerini belirttiklerini ve bunun için gece gündüz ne yapılması gerekiyorsa, fazlasıyla yapılacağını söyledi. İyi bir kadro mühendisliği yapmalarının şart olduğunu belirten sarı-kırmızılı yönetici, "Şu anda kadromuzda bulunan oyuncuların bonservis ücreti, 67 milyon 880 bin Euro. Bunun dışında bir de imza bedelleri var. O da 3 milyon 291 bin Euro. Baktığınızda 71 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli var. Türkiye'de futbolun bütçesi git gide azalıyor. Daha hazır rakiplerimiz var. Çok iyi bir transfer dönemi geçirmemiz gerekiyor" dedi.

GELECEĞİ RİSKE ATMAYACAĞIZ

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre takıma takviye edecekleri pozisyonlar olduğunu dile getiren Başkanvekili Erden Timur sözlerine şöyle devam etti: Gerekli noktalar tespit edildi. Transferlerin sezon başına yetişmesi için maddi manevi olarak her türlü fedakarlığı yapacağımıza söz veriyorum. Gerçekten para verilmesi gereken yerde verilecek, iyi kadrolar kurulacak. Gelecekten çalınarak değil ama. Ben de taraftarım, hepimizin ortak amacı şampiyon olmak, biz sportif bir derneğiz. Ama bugünü kazanıp, geleceği kaybederek yapmayacağız. Hem yurt içinde hem yurt dışında görüşmelerimizi yapıyoruz. Şampiyonluk için söz veremem ama şampiyonluk için her şeyi yapacağıma yüzde bir milyon söz verebilirim.

HİÇ RAKAM KONUŞMADI

Takımın başına geçen Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili bilgi veren Timur şunları söyledi: Sözleşmemiz 1+1. Kendisi rakamsal hiçbir şey konuşmadı. Ben 3-4 defa bu konuda kendisini zorladım, konuşmadı. Ben gelecek için, uzun vadede, Galatasaray'ın geleceğinde yer alacağını düşünüyorum Okan hocanın. İnşallah da öyle olur. Okan hocanın ekibi belli olmadı. Uluslararası isimler de olacak. Duran toplarla ilgili, çeşitli pozisyonlarla ilgili farklı yapılanmalar olacak. Ekiplerimiz geniş şekilde çalışılıyor. Hocamız gelmeden önce scout analizleri de yaptırdık.

PAZARTESİ BASLIYORUZ

Timur, sezonu bu pazartesi günü açacaklarını belirterek, "7-19 Temmuz arasında Avusturya'dayız, hazırlık maçları ayarlandı. 26-30 Temmuz'da da ikinci aşama için de Avusturya'ya gidiyoruz. En geç 31'inde tekrar Türkiye'ye döneceğiz" ifadesini kullandı.

KALMAK İSTEYEN KALACAK

Oyunculara gelen resmi teklif olmadığını belirten Timur, "Sporcularla görüşeceğiz, gitmek isteyen varsa değerlendirilebilir. Kalma konusunda hevesli olan varsa, ona göre hareket edeceğiz. Galatasaray'da oynamanın bir futbolcunun hayallerini süslüyor olması lazım. Kulübün çıkarına uygun rakamlar olursa değerlendirilebilir. Sözlü olarak teklifler var ama yazılı teklif yok" dedi.

TORRENT İNDİRİM YAPMADI

Pasquale Sensibile'nin kendileriyle anlaşma yolunu seçtiğini aktaran Timur, "Torrent ile görüştüğümüzde indirim beklentimiz oldu. Sensibile indirim yaptı. Kendisiyle karşılıklı anlaşarak sulh yoluyla ilişkimizi sonlandırdık. Sayın Torrent sadece yüzde 5 indirim yapabileceğini söyledi. Onu da 'Hiç yapmadım' dememek için yaptı. Biz de 'İndirim olursa ödemesini yaparız. Yoksa dava yoluyla olur' dedik. Torrent'te böyle bir sonuçlandırma oldu" diye konuştu.

TİMUR'DAN SATIR BAŞLARI



Yunus Akgün da, Okan Kocuk da, Emre Akbaba da iyi performanslar sergilediler. Hocamız kadroda görmek istiyor.

Altyapıdan birçok oyuncuyu kadromuza alacağız, birçok model olacak.

Yurt dışı pilot takımıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz.

Şeffaf bir yönetim olmak için her şeyi yapacağız.

1 yabancı kontenjanımız var. Dolayısıyla gidecek oyuncular var.

Mostafa Mohamed'in opsiyonu kullanıldı. 1 Temmuz'da ödemesi yapılacak.

Arda ile hep görüşüyorum. Bizim için çok değerli ancak bugünkü yapılanma içinde yer almayacak.

Sözleşmesi biten oyuncularla devam edip etmeyeceğimize hoca bakacak. Ama birçoğuyla vedalaştık.