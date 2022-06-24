Vedat açıklaması

Mallorca CEO'su Alfonso Diaz, Vedat Muriç'le ilgilendiklerini ifade ederken Galatasaray'a da değindi. Diaz, "Muriç'in durumu üzerinde çalışıyoruz. Ekonomik açıdan büyük bir fark var. Kaynaklarımız sınırlı. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini duyduk. Ne olacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.
Mallorca CEO'su Alfonso Diaz, Vedat Muriç'le ilgilendiklerini ifade ederken Galatasaray'a da değindi. Diaz, "Muriç'in durumu üzerinde çalışıyoruz. Ekonomik açıdan büyük bir fark var. Kaynaklarımız sınırlı. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini duyduk. Ne olacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.