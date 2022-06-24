Haberler Galatasaray Vedat açıklaması

Vedat açıklaması

Mallorca CEO'su Alfonso Diaz, Vedat Muriç'le ilgilendiklerini ifade ederken Galatasaray'a da değindi. Diaz, "Muriç'in durumu üzerinde çalışıyoruz. Ekonomik açıdan büyük bir fark var. Kaynaklarımız sınırlı. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini duyduk. Ne olacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Vedat açıklaması
Mallorca CEO'su Alfonso Diaz, Vedat Muriç'le ilgilendiklerini ifade ederken Galatasaray'a da değindi. Diaz, "Muriç'in durumu üzerinde çalışıyoruz. Ekonomik açıdan büyük bir fark var. Kaynaklarımız sınırlı. Galatasaray'ın da oyuncuyla ilgilendiğini duyduk. Ne olacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.
DİĞER
İbrahim Tatlıses'ten Hülya Avşar'a: Aramasana, bıktım artık! Konserine o sözleri damga vurdu!
New York’ta aşk başkadır: Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak evleniyorlar
Cenk'te mutlu son yakın! Ümraniye'de flaş görüşme
Fırtına'da Bartra yeniden gündemde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk PSG'li yıldızı istedi
Aslan'dan Vargas hamlesi! İşte yapılacak teklif
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morita'yla yakın temas Morita'yla yakın temas 06:28
Muleka'ya yeni teklif Muleka'ya yeni teklif 06:19
Emre Mor Fenerbahçe'ye Emre Mor Fenerbahçe'ye 00:55
Okan Buruk PSG'li yıldızı istedi Okan Buruk PSG'li yıldızı istedi 00:53
"Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" 00:15
Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." 00:15
Daha Eski
O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha O teklife ret! Marcao'ya 2 talip daha 00:15
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! Anlaşma sağlandı 00:10
Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 00:10
Aslan'dan çifte transfer bombası! Aslan'dan çifte transfer bombası! 00:10
Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları Beşiktaş istedi G.Saray alıyor! İşte sözleşme detayları 00:10
Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... 00:10