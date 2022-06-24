Haberler Galatasaray SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Konyaspor'da Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla dikkat çekti. Savunma hattında başarılı müdahaleleriyle göz dolduran 27 yaşındaki savunmacı, duran toplarda skora yaptığı etkiyle de ön plana çıkıyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan Abdülkerim Bardakcı birçok kulübü peşine takmıştı. Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. Galatasaray hem Abdülkerim Bardakcı hem de kulübü Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:12 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 14:03
SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Abdülkerim Bardakcı transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan 27 yaşındaki savunmacının yeni adresi belli oldu.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Transferin gözdesi konumundaki Abdülkerim Bardakcı da çalışmada yer aldı.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 3 devini karşı karşıya getirmişti.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

İlk olarak Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktı.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Sonrasında Beşiktaş'ın devreye girdiği transferde yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ!
A Spor'un haberine göre; Son olarak Galatasaray transferde devreye girerek işi bitirdi.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

27 yaşındaki savunma oyuncusu, yakın zamanda sarı-kırmızılı takıma imza atacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldızı alıyor...
İnsan sevdiğine terk edilse bile bunu yapmaz! Eski sevgilisinin yüzünü ustura ile kesti indirimsiz 6 yıl hapis cezası aldı
Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler
Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Kararını verdi!
Efecan G.Saray'a transfer oluyor! O anlaşma...
Burçların EN'leri belli oldu!
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efecan G.Saray'a transfer oluyor! O anlaşma... Efecan G.Saray'a transfer oluyor! O anlaşma... 12:54
Milli oyuncu 29 yaşında futbolu bıraktı! Milli oyuncu 29 yaşında futbolu bıraktı! 12:19
Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro... Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro... 11:00
Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler 11:00
Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..." Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..." 11:24
Resmen duyuruldu! "F.Bahçe ile anlaştık ancak..." Resmen duyuruldu! "F.Bahçe ile anlaştık ancak..." 12:12
Daha Eski
Yolcular belli oldu! İşte F.Bahçe'nin planı Yolcular belli oldu! İşte F.Bahçe'nin planı 08:44
Bir imza daha! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası Bir imza daha! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası 09:17
Galatasaraylı Batuhan Şen Bodrumspor'a transfer oluyor! Galatasaraylı Batuhan Şen Bodrumspor'a transfer oluyor! 09:54
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! G.Saray devrede F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! G.Saray devrede 09:59
Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor 10:20
TFF Başkanı açıkladı! İşte Digiturk'ün ödeyeceği rakam TFF Başkanı açıkladı! İşte Digiturk'ün ödeyeceği rakam 10:41