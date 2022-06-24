SON DAKİKA - Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da!

Abdülkerim Bardakcı transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Abdülkerim Bardakcı transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan 27 yaşındaki savunmacının yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Transferin gözdesi konumundaki Abdülkerim Bardakcı da çalışmada yer aldı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 3 devini karşı karşıya getirmişti.
İlk olarak Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktı.
Sonrasında Beşiktaş'ın devreye girdiği transferde yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı.
GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ!
A Spor'un haberine göre; Son olarak Galatasaray transferde devreye girerek işi bitirdi.
Sarı-kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, yakın zamanda sarı-kırmızılı takıma imza atacak.