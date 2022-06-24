ÖZEL HABER | Joao Mario Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı? Transfer kararını verdi!

Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, neredeyse her transfer sezonunda olduğu gibi bu sezon da karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 2 dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray, neredeyse her transfer sezonunda olduğu gibi bu sezon da karşı karşıya geldi.
Bilindiği üzere sarı lacivertliler, Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından transfer rotasını Portezki ve Brezilya'ya çevirdi.
Jesus'un talebi doğrultusunda Santa Clara'dan Lincoln ve PSV'den Bruma transfer edildi.
Tecrübeli teknik adamın listesindeki isimler için çalışmalar devam ediyor.
Bunlar, William Carvalho ve Joao Mario olmuştu.
Sarı lacivertlilerin, Joao Mario ile yakından ilgilendiği ve Jesus'un da bu transfere onay verdiği ifade ediliyordu.
Joao Mario'nun transferine ilişkin kısa süre önce önemli bir gelişme yaşandı.
Portekizli futbolcu için Süper Lig'in bir diğer devi Galatasaray, devreye girdi.
Sarı kırmızılılarda Futbol Direktörü Cenk Ergün ve Okan Buruk, Joao Mario'nun transferini istedi.
Edinilen bilgilere göre Joao Mario'nun transferde önceliği, Avrupa'da oynamak.
Portekizli yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan bir takımda yer almak istiyor.
Fenerbahçe'nin resmi bir teklif yapmadığı, Mario için nabız yokladığı bilinirken, oyuncunun Jorge Jesus'tan dolayı bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.
Öte yandan Galatasaray, oyuncunun bu tavrı sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.