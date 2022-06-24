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Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'dan ilk açıklama: Çok şükür hedeflerime ulaştım

Galatasaray'ın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdülkerim, "Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 22:39 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 22:44
Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'dan ilk açıklama: Çok şükür hedeflerime ulaştım

Galatasaray'a 3+1 yıllığına transfer olan ve 25 Haziran Cumartesi günü sözleşme imzalamaya hazırlanan başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı, açıklamalarda bulundu.

Üç büyüklerde oynamayı hedeflediğini belirten Bardakcı, ''Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" dedi.

Transferin gözde oyuncusu olan Konyaspor'un başarılı futbolcusu 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, artık Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 3+1 yıllığına anlaşan ve saat 23.50 uçağıyla İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, 25 Haziran Cumartesi günü sağlık kontrolünün ardından sözleşmeye imza atacak.

Bu transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, şunları söyledi:
''Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'la bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, ''Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

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