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Galatasaray Nef eski Fenerbahçeli Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti. 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 17:53
Galatasaray Nef eski Fenerbahçeli Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe Beko'da forma giyen 24 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Floyd, sarı-lacivertli takımda geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde 12, THY Avrupa Ligi'nde de 14 müsabakada forma giydi. Ligde 4,8 sayı, 3,2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynayan ABD'li pivot, Avrupa Ligi'nde de maç başına 3,4 sayı ve 2 ribaunt üretti.


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