GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Fatih Terim sözleri! "Beni aradı ve..."

Galatasaray, teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdi. Buruk için NEF Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenlendi. Genç çalıştırıcı, Fatih Terim'le ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

Fatih hoca benim için çok değerli. Uzun yıllar birlikte çalıştık. Şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray için çok değerli bir isim. Dün Fatih hocam beni aradı, 'Hayırlı olsun, elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanındayım' dedi. Fatih hocama elimden gelenin en fazlasını yapacağımı söyledim. Hocama çok teşekkür ediyorum, yanımızda olduğu için. Kriter olarak şampiyonluğa uyuyoruz. Eski bir Galatasaray oyuncusu olarak. Son dönemde de Fatih hoca ve Hamza hoca... Şampiyonluk yaşayan hocalar. Psikolojik olarak iyi başlıyoruz, inancımızı yüksek tutabiliriz.