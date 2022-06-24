Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için yarıştığı Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'ın Eyüpspor'a transferi spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transferi için yarıştığı Altay'ın genç yıldızı Kazımcan Karataş'ın Eyüpspor'a transferi spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Eyüpspor, 2003 doğumlu Kazımcan Karataş transferi için İzmir ekibi Altay ve oyuncuyla anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisini de almış oldu.
5 yıllık imza Kazımcan Karataş, 2 yıllığına Galatasaray'da kiralık olarak forma giyecek.
Hürriyet'e yaptığı açıklamada Kazımcan transferinin bir hülle veya kandırmacadan ibaret olmadığına vurgu yapan Kulaksız, "Bunlar birer yatırım projesi, hülle degil.
Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz.
Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz.
Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz.
Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la iş birliği yapmaya hazırız." dedi.
Kazımcan Karataş transferiyle ilgili açıklama yaparken Erencan Yardımcı örneği de veren Eyüpspor Asbaşkanı, "Erencan Yardımcı'yı Alanyaspor'a kiraladık. 1 yıl daha orada oynayacak ve Süper Lig vitrininde kalacak.
Bizim hedefimiz Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartıp bu oyuncuları kendi kulübümüzde oynatarak Türk futboluna ve A Milli Takım'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.
KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?
Kaızmcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.
Futbola Altay altyapısında başlayan 19 yaşındaki sol bek, 2020/2021 sezonu öncesi A takıma yükseldi.
1.82 boyundaki futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon görev aldığı 23 maçta 2 asist yaptı.
Genç oyuncunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kazımcan Karataş'ın güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.