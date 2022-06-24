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Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Kazımcan Karataş ile 5 yıllık anlaşma sağlaması gündem oldu. İstanbul ekibinin 19 yaşındaki sol beki 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağı konuşulurken, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan Kazımcan Karataş transferiyle ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 22:32 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 22:33
Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Hürriyet'e yaptığı açıklamada Kazımcan transferinin bir hülle veya kandırmacadan ibaret olmadığına vurgu yapan Kulaksız, "Bunlar birer yatırım projesi, hülle degil.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Eyüpspor olarak genç bir oyuncuya yatırım yaptık. Biz hem girişimci hem de yatırımcı bir kulübüz.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Kazımcan Karataş değerinde 4-5 oyuncu daha oyuncu transfer edeceğiz.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Transfer ettiğimiz futbolcuları Türkiye'nin lokomotif kulüpleri vasıtasıyla vitrine çıkarıp Avrupa pazarına sunmak istiyoruz.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Galatasaray'ın arka bahçesi gibi anılmak istemiyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Kazımcan Karataş transferiyle ilgili açıklama yaparken Erencan Yardımcı örneği de veren Eyüpspor Asbaşkanı, "Erencan Yardımcı'yı Alanyaspor'a kiraladık. 1 yıl daha orada oynayacak ve Süper Lig vitrininde kalacak.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Bizim hedefimiz Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkartıp bu oyuncuları kendi kulübümüzde oynatarak Türk futboluna ve A Milli Takım'a kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

KAZIMCAN KARATAŞ KİMDİR?

Kaızmcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Futbola Altay altyapısında başlayan 19 yaşındaki sol bek, 2020/2021 sezonu öncesi A takıma yükseldi.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

1.82 boyundaki futbolcu, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon görev aldığı 23 maçta 2 asist yaptı.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Genç oyuncunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Eyüpspor'dan Kazımcan Karataş açıklaması! "Galatasaray'ın arka bahçesi değiliz"

Kazımcan Karataş'ın güncel piyasa değeri ise 950 bin Euro.

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